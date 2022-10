Beursblik: KPN laat outlook 2023 varen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft in het derde kwartaal van dit jaar goed gepresteerd, maar het schrappen van de outlook voor 2023 is wel een minpunt. Dit oordeelde analist David Vagman van ING woensdag. KPN boekte een EBITDA na leases van 618 miljoen euro. Dat is 1,1 procent hoger dan waar de consensus op rekende. Ook de omzet was een procent beter dan verwacht, aangejaagd door sterk verbeterde resultaten in het zakelijke segment. De consumentendivisie presteerde volgens Vagman volledig in lijn met de verwachtingen. De analist merkte op dat de in juli verhoogde outlook voor 2022 woensdag door KPN werd gehandhaafd, hetgeen hij geen verrassing noemde, maar negatief is dat KPN de outlook voor 2023 liet varen. KPN zal bij publicatie van de jaarcijfers meer inzicht geven in de verwachtingen voor volgend jaar. "De enige hint die KPN gaf, is dat het telecombedrijf verwacht dat het EBITDA-resultaat na leases licht zal groeien met het oog op de huidige inflatie en energiekosten", aldus Vagman. De analist merkte op dat de analistenconsensus voor volgend jaar nog uitgaat van een groei met 2,5 procent tot 2.461 miljoen. “Dit impliceert dat de consensus met 1,5 procent omlaag moet voor de EBITDA na leases in 2023.” Ook werden de verwachtingen voor de capex-investeringen en vrije kasstroom voor 2023 niet gehandhaafd, zo merkte de analist op. ING handhaafde het Houden advies met een koersdoel van 2,50 euro. Het aandeel KPN leverde woensdag 2,0 procent in op 2,65 euro. Bron: ABM Financial News

