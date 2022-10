Beursblik: Europa tegenvaller in kwartaalcijfers Heineken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft in het derde kwartaal niet weten te voldoen aan de analistenverwachtingen. Dit concludeerde analist Reg Watson van ING woensdag. De biervolumes stegen autonoom met 8,9 procent, maar de consensus rekende op een plus van 12,0 procent. De misser is volgens Watson vooral te verklaren door de prestaties in Europa, waar de groei slechts 1,3 procent was, terwijl er was gerekend op een stijging van 6 procent. "En dat ondanks een hete, droge zomer", aldus Watson. De kwartaalomzet van 7,8 miljard euro viel slechts iets tegen, en dat is volgens Watson een bewijs dat de prijzen sterker dan verwacht zijn, maar de volumes juist zwakker. "En dat is niet goed voor de marge." Heineken herhaalde de outlook voor 2022, maar liet zich wel voorzichtig uit over de consumentenvraag, die tekenen van verzwakking laat zien. Volgens Watson levert het kwartaalrapport geen reden op om zijn verkoopadvies voor Heineken in te trekken. Het koersdoel is 69,54 euro. Heineken daalt woensdag 8,7 procent naar 80,48 euro. Bron: ABM Financial News

