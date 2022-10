Deutsche Bank overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) Deutsche Bank heeft in het derde kwartaal een hoger dan voorziene winst geboekt en handhaafde de outlook voor heel het jaar. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Duitse bank. In het afgelopen kwartaal boekte Deutsche Bank een winst van 1,1 miljard euro tegen een winst van 194 miljoen euro een jaar eerder. Daarmee overtrof de bank ook de consensusverwachtingen van 960 miljoen euro. De inkomsten trokken met 15 procent aan tot 6,9 miljard euro, waarbij de inkomsten uit het zakelijke segment zelfs met 25 procent stegen, te danken aan hogere rentebaten. De investeringsbank zag een groeivertraging, maar trok evenwel met 6 procent aan. Analisten mikten op 6,5 miljard euro aan inkomsten. CFO James von Moltke zei dat de bank profiteerde van een strikte kostendiscipline, een conservatieve balans en een sterke kapitaalpositie. Wel stopte Deutsche Bank nog eens 350 miljoen euro in de pot voor toekomstige kredietverliezen, tegen 117 miljoen euro een jaar eerder, waarbij de bank zich voorbereidt op een uitdagender economisch klimaat. De tier 1-kapitaalratio bedroeg 13,3 procent, tegen 13 procent aan het einde van het tweede kwartaal. Verder bouwde Deutsche zijn blootstelling aan Rusland verder af van 600 miljoen euro eind juni naar 200 miljoen euro eind september. Door de hogere rentes stegen de netto rentebaten afgelopen kwartaal van 2,8 miljard naar 3,7 miljard euro. Outlook De outlook voor heel dit jaar werd gehandhaafd met voorziene inkomsten van 26 tot 27 miljard euro, terwijl de inkomsten uit de investeringsbank licht hoger zullen zijn dan in 2021. "We liggen goed op schema om onze jaardoelen te bereiken", zo zei CEO Cristian Sewing. Bron: ABM Financial News

