Volumestijging Heineken blijft achter op verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft in het derde kwartaal de bierverkoop, zoals verwacht, flink zien stijgen, vooral door een post-coronaherstel in Azië, maar de volumes bleven wel achter op de analistenverwachtingen. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de Amsterdamse brouwer. CEO Dolf van den Brink sprak van "solide resultaten in alle regio's, met name in Azië". Daarbij is de brouwer volgens de topman goed op weg met de 1,7 miljard euro aan besparingen die het wil boeken. Wel blijft Van den Brink voorzichtig in zijn verwachtingen, gezien de economische vooruitzichten en eerste tekenen van een zwakkere consumentenvraag. "Maar onze jaarverwachtingen zijn onveranderd." De biervolumes kwamen in het derde kwartaal uit op 66,8 miljoen hectoliter. Analisten die bijdroegen aan de analistenconsensus zagen de biervolumes op jaarbasis stijgen van 60,2 miljoen naar 68,3 miljoen hectoliter. Autonoom gaat het dan om een stijging van 8,9 procent, en niet zoals analisten hadden voorzien van 12,0 procent. In Azië stegen de autonome volumes met 68,4 procent, iets minder dan de verwachting van 69,5 procent. Vorig jaar in het derde kwartaal daalden de volumes hier juist met meer dan 37 procent vanwege alle coronarestricties. Europa en de Amerika's waren goed voor plussen van 1,3 en 3,4 procent, waar analisten rekenden op respectievelijk 6,0 en 6,3 procent. Afrika en Oost-Europa waren goed voor 2,6 procent groei, en niet zoals verwacht voor 3,5 procent. De totale volumes van de brouwer stegen met 7,6 procent naar 75,7 miljoen hectoliter. Volgens de consensus zou dit 77,5 miljoen hectoliter zijn. De geconsolideerde omzet pluste autonoom met 19,8 procent op jaarbasis tot 7,8 miljard euro. Dat is minder dan de krap 7,9 miljard euro die de analisten hadden verwacht, ofwel een autonome groei van 22,6 procent. In de eerste negen maanden dit jaar boekte Heineken een nettowinst van 2,2 miljard euro. Dat is ruim minder dan de 3,1 miljard euro in 2021, maar toen profiteerde Heineken van een eenmalige winstpost van 1,3 miljard euro op United Breweries in India. Outlook Dit jaar denkt Heineken zelf een stabiele tot bescheiden hogere marge ten opzichte van een jaar eerder te kunnen realiseren. Daarbij profiteert de brouwer flink van wisselkoerseffecten. Die hebben een gunstig effect van 250 miljoen euro op de operationele winst, denkt Heineken. Voor 2022 rekent de analistenconsensus op een groei van de biervolumes met 8,4 procent autonoom. Heineken verwacht wel aanzienlijke inflatiedruk in de tweede helft van het jaar en in 2023. Als gevolg paste de brouwer bij de halfjaarcijfers al de verwachtingen voor volgend jaar aan. Aanvankelijk mikte Heineken voor 2023 op een operationele marge van 17,0 procent. Dit doel liet de brouwer varen en zei enkel nog op autonome basis een operationele winstgroei te behalen in de bandbreedte van 5 tot 10 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.