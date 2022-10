Terughoudende opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een lagere opening tegemoet, nadat cijfers van Microsoft en Alphabet dinsdag nabeurs tegenvielen. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,7 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 1,9 procent hoger op 666,21 punten.

Dinsdag nabeurs vielen cijfers van Microsoft en Alphabet tegen en de aandelen verloren in de elektronische handel nabeurs bijna zeven procent aan waarde. Alphabet zag de inkomsten uit online-advertenties onder druk staan door de verzwakkende wereldeconomie, terwijl Microsoft de omzetgroei bij cloudbedrijf Azure zag teruglopen.

Vandaag openen onder meer Standard Chartered, Barclays, Deutsche Bank, Banco Santander en BASF de boeken. In Amsterdam is het de beurt aan KPN en Heineken.

Op dinsdag vonden zowel de Europese als Amerikaanse beurzen de weg omhoog, waarbij het enthousiasme over bedrijfscijfers van onder meer grootbanken aanhield.

"We zien beter dan voorziene winstcijfers en de rentes lopen terug en dat zijn positieve factoren voor de aandelenmarkt", aldus strateeg Art Hogan van B. Riley Financial Inc.

"Het herstel wordt aangejaagd door de verwachting dat de Federal Reserve het tempo van renteverhogingen gaat pauzeren", aldus Michael Hewson van CMC Markets. Overigens blijven de obligatierentes nog wel veel renteverhogingen inprijzen.

Vanuit een technisch oogpunt, verwachten analisten dat de huidige rally op de beurzen kan doorzetten, nu de Amerikaanse hoofdgraatmeter S&P 500 een sterk weerstandsniveau op 3.800 punten heeft doorbroken. Op dinsdag sloot de S&P 500 op 3.859,11 punten. Volgens Hogan is de weg nu vrij tot boven de 3.900 punten.

Volgens analisten van Interactive Brokers lag er nog een "flinke schuimkraag" bovenop de beurzen, die moest worden weggewerkt na twee jaar van een extreem ruim beleid en fiscale steunmaatregelen door centrale banken sinds de coronapandemie.

Maar nu lijken de beurzen klaar voor een herstel, aldus CIO Mike Wilson van Morgan Stanley. "Afgelopen week waren klanten nog wat terughoudend toen we aangaven een rally te verwachten, hetgeen betekent dat er nog steeds opwaartse potentie is", aldus Wilson. "Teruglopende inflatieverwachtingen kunnen leiden tot lagere rentes en hogere aandelenkoersen als bedrijven vast blijven houden aan hun winstverwachtingen voor 2023."

De olieprijs is dinsdag gestegen, na een daling op maandag, nadat de zorgen over een krap aanbod weer op de voorgrond kwamen. De december-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie steeg 0,9 procent tot 85,32 dollar op de New York Mercantile Exchange. De prijsdaling van maandag werd daarmee ruim goedgemaakt. In de Aziatische handel vanochtend liepen de olieprijzen tot een procent terug tot 85 dollar.

De euro/dollar noteerde op 0,9955. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9966 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 0,9962 op de borden.

Bedrijfsnieuws

ASM International heeft in het derde kwartaal een hogere omzet behaald dan het bedrijf zelf verwachtte, terwijl de orderinstroom terugviel als gevolg van de verwachte negatieve impact van nieuwe Amerikaanse exportbeperkingen naar China. Voor het vierde kwartaal rekent ASMI op een totale omzet van tussen de 600 en 630 miljoen euro bij constante wisselkoersen, inclusief de negatieve impact van de exportregels in de VS. In de verwachting voor het vierde kwartaal zit ook een omzetbijdrage van het recent overgenomen LPE, aldus ASMI.

KPN heeft in het derde kwartaal van 2022 de analistenverwachtingen overtroffen, waarbij de winst onverwachts steeg. De winst bedroeg 211 miljoen euro, circa 14 procent hoger dan de 185 miljoen euro een jaar eerder. De consensus mikte juist op een winstdaling van bijna 10 procent tot 168 miljoen euro. KPN wees op 37 miljoen euro minder afwaarderingen en amortisatie en een 7 miljoen hogere EBITDA die de impact van een hogere inkomstenbelasting deels konden opvangen. KPN handhaafde de in juli verhoogde outlook voor heel 2022.

Berenberg heeft woensdag het koersdoel voor AMG verhoogd van 41,00 naar 51,00 euro en handhaaft het koopadvies. Momenteel handelt het aandeel AMG op 3,4 keer de EBITDA in 2023, met een dividendrendement van 3 procent. En dat is in de ogen van Berenberg veel te laag.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 sloot dinsdag 1,6 procent hoger op 3.859,11 punten. Technologiebeurs Nasdaq klom 2,3 procent tot 11.11912 punten en de Dow Jones-index werd 1,1 procent meer waard op 31.836,74 punten.