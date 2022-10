KPN overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft in het derde kwartaal van 2022 de analistenverwachtingen overtroffen, waarbij de winst onverwachts steeg. Dit bleek woensdagochtend uit cijfers van het telecombedrijf. "We zien een gezonde klanteninstroom bij zowel de consumententak als zakelijke divisie, vooral binnen de mobiele abonnementen", aldus CEO Joost Farwerck. Opnieuw droeg het mkb sterk bij aan de zakelijke omzet, zo zag de topman. Verder wees Farwerck op de lancering van een groene hybride obligatie, die de duurzaamheidsdoelen van KPN moet ondersteunen. In het afgelopen kwartaal steeg de aangepaste EBITDA na leases met 1,8 procent tot 618 miljoen euro, waar analisten een stijging tot 611 miljoen euro voorzagen. In het tweede kwartaal bedroeg dit resultaat nog 595 miljoen euro. De EBITDA na leases trok aan, gesteund door een hogere dienstenomzet en lagere indirecte kosten, die deels teniet werden gedaan door hogere directe kosten. De marge bleef min of meer stabiel op 46,2 procent. De aangepaste omzet steeg volgens met krap twee procent tot 1.337 miljoen euro tegen een verwachting van 1.324 miljoen euro. Onder de streep resteerde een winst van 211 miljoen euro, circa 14 procent hoger dan de 185 miljoen euro een jaar eerder. De consensus mikte juist op een winstdaling van bijna 10 procent tot 168 miljoen euro. KPN wees op 37 miljoen euro minder afwaarderingen en amortisatie en een 7 miljoen hogere EBITDA die de impact van een hogere inkomstenbelasting deels konden opvangen. Ook de vrije kasstroom steeg onverwachts met 14 procent van 232 tot 265 miljoen euro. Analisten mikten vooraf op 220 miljoen euro. Outlook KPN handhaafde de in juli verhoogde outlook voor heel 2022. Het telecombedrijf mikt op een vrije kasstroom van circa 850 miljoen euro. De EBITDA na leases zal dit jaar uitkomen op "meer dan" 2,4 miljard euro. Voorafgaand aan de outlookverhoging in juli werd nog gemikt op een EBITDA van 2,4 miljard euro en een vrije kasstroom van 825 miljoen euro. Het telecombedrijf hield woensdag ook vast aan het geplande dividend van 14,3 cent per aandeel over heel 2022. De analisten van Berenberg verwachten dat de doelstellingen van KPN voor dit jaar met gemak zullen worden gehaald, terwijl de doelen voor 2023 beperkt zullen worden aangepast, zonder dat het dividendrendement van 8 procent in gevaar komt. De trend zal verder verbeteren, denkt Berenberg, omdat de hoge inflatie kan worden doorberekend aan de klant via prijsverhogingen. De analistenconsensus mikt voor 2022 op een vrije kasstroom van 849 miljoen euro en een aangepaste EBITDA na leases van 2,4 miljard euro. Vooruitkijkend naar 2023, verwacht Jefferies wel dat KPN tegenwind ervaart door hogere kosten, vooral op het gebied van lonen en energie. Ook de gestegen rentes zullen KPN raken, omdat het telecombedrijf op een aanzienlijk deel van de schulden een variabele rente betaalt, terwijl de consensus nog rekening houdt met een robuuste groei van de vrije kasstroom. Bron: ABM Financial News

