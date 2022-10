Omzetstijging BASF levert geen hoger resultaat op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BASF SE

(ABM FN-Dow Jones)BASF heeft de resultaten in het derde kwartaal flink zien dalen, maar handhaafde desondanks de outlook voor heel dit jaar. Dit meldde de Duitse chemiereus woensdag voorbeurs, nadat het medio oktober al met voorlopige cijfers kwam. BASF behaalde op jaarbasis nog wel een omzetstijging van 12 procent en kwam zo uit op 21,9 miljard euro, maar het bedrijfsresultaat (EBIT) voor bijzondere posten daalde met 517 miljoen euro tot 1,3 miljard euro. Operationeel daalde het resultaat (EBITDA) voor bijzondere posten met 446 miljoen euro naar 2,3 miljard euro. Onder de streep bleef een nettowinst over van 102 miljoen euro, op jaarbasis een stijging met 16 miljoen euro. Het bedrijf moest een afschrijving van circa 740 miljoen euro doen na de schade aan de Nord Stream 1 pijpleiding, waar het bedrijf een indirect belang in houdt via Wintershall. Het operationeel resultaat van dat bedrijf dat toekomt aan BASF kwam over het derde kwartaal uit op 630 miljoen euro, een stijging van 533 miljoen euro. Outlook BASF hield woensdag vast aan de verwachting van een jaaromzet van 86 tot 89 miljard euro. Verder verwacht het chemieconcern een EBIT voor bijzondere posten van 6,8 tot 7,2 miljard euro. BASF kondigde eerder deze maand al aan voor 500 miljoen euro per jaar aan kosten te gaan besparen, vooral in Europa en in Duitsland, omdat de randvoorwaarden verslechteren. Ruim de helft van de besparingen moeten komen van de locatie in Ludwigshafen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.