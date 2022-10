Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel AMG Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft woensdag het koersdoel voor AMG verhoogd van 41,00 naar 51,00 euro en handhaaft het koopadvies. AMG is actief in drie aantrekkelijke segmenten en heeft volgens analist Oliver Grewcock ook nog eens een aantrekkelijk ESG-profiel. "Het kroonjuweel is AMG Lithium", meent de analist. De intrinsieke waarde van deze tak alleen levert al een opwaarts potentieel van 75 procent ten opzichte van de huidige marktkapitalisatie, aldus Grewcock. Momenteel handelt het aandeel AMG op 3,4 keer de EBITDA in 2023, met een dividendrendement van 3 procent. En dat is in de ogen van Berenberg veel te laag. Sterke kwartaalcijfers en een outlookverhoging zouden helpen om deze onderwaardering weg te werken, denkt Grewcock, net als meer details over de lithium-activiteiten. Het aandeel AMG sloot dinsdag op 27,54 euro. Bron: ABM Financial News

