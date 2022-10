Europese beurzen openen naar verwachting verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een verdeelde opening tegemoet, maar de koersuitslagen lijken beperkt te blijven.

Dinsdagavond werden de cijfers van Alphabet en Microsoft niet goed ontvangen. Beide aandelen kelderden meer dan 6 procent na het openen van de boeken.

IG voorziet voor woensdag een openingswinst van 6 punten voor de Duitse DAX, een vlakke start voor de Franse CAC 40 en een daling van 6 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag overwegend hoger, dankzij winsten bij de technologiesector, die koersverliezen bij banken en olie-aandelen goedmaakten.



"Markten blijven optimistisch ondanks aanhoudende waarschuwingssignalen over de economische moeilijkheden in het verschiet", aldus analist Joshua Mahony van IG.

Volgens Salah Bouhmidi, ook van IG, is het resultatenseizoen "verrassend goed" . Hij stelde dat beleggers voorzichtig moeten blijven, omdat de dalende trend intact blijft.

Het Duitse ondernemersvertrouwen in oktober daalde heel licht. De afname was veel minder dan verwacht.



Bedrijfsnieuws

UBS heeft in het derde kwartaal van dit jaar minder winst geboekt, maar de winstdaling viel mee. Het aandeel sloot 7,7 procent hoger.



Novartis zag in het afgelopen kwartaal de winst dalen. De koers van het aandeel Novartis noteerde 0,4 procent hoger.

Shell sloot 1,5 procent lager en staalfabrikant ArcelorMittal 1,6 procent.

Orange zag zowel de omzet als de winst stijgen, dankzij sterke retaildiensten en de verkoop van apparatuur in met name Europa en Afrika. Het aandeel verloor krap een procent.

De Franse drankenproducent Remy Cointreau zag de omzet in het eerste halfjaar van het lopende gebroken boekjaar verder stijgen en hield ook vast aan de outlook, waarin het nog iets positiever bleek over de valuta-effecten. Het aandeel sloot 5 procent lager.

In Amsterdam viel het aandeel Universal Music Group op met een winst van bijna 12 procent. Prijsverhogingen van Apple pakken vermoedelijk gunstig uit.

Bpost sloot 7 procent lager, na het bericht dat de CEO tijdelijk terugtreedt vanwege een onderzoek dat PostNL doet naar eventuele misstanden bij de distributie van kranten in België. ING noemt dat zeer slecht nieuws, juist nu er belangrijke dossiers op tafel liggen.

Euro STOXX 50 3.585,58 (+1,64%)

STOXX Europe 600 407,61 (+1,44%)

DAX 13.052,96 (+0,94%)

CAC 40 6.250,55 (+1,94%)

FTSE 100 7.013,48 (+1,94%)

SMI 10.773,34 (+1,59%)

AEX 666,21 (+1,94%)

BEL 20 3.540,32 (+1,29%)

FTSE MIB 22.289,85 (+1,40%)

IBEX 35 7.794,90 (+1,49%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het rood.

De Amerikaanse aandelenbeurzen sloten dinsdag nog hoger, na een vloedgolf van bedrijfscijfers en teruglopende rentes op staatsleningen, nu beleggers rekening houden met een minder fanatieke Federal Reserve.

Na maanden van dalingen schoten de aandelenkoersen de afgelopen dagen omhoog na sterke winstcijfers van grote financiële bedrijven. Maandag sloten de indexen in New York hoger, terwijl de obligatierentes daalden. Dinsdag was dat ook het geval. Het rendement op de tienjarige Amerikaanse staatslening daalde dinsdag 15 basispunten tot 4,098 procent.

"Het herstel wordt aangejaagd door de verwachting dat de Federal Reserve het tempo van renteverhogingen gaat pauzeren", aldus Michael Hewson van CMC Markets. Overigens blijven de obligatierentes nog wel veel renteverhogingen inprijzen.

De Fed kan de markt niet tegenspreken, want de centrale bank zit in een stille periode voorafgaand aan het rentebesluit volgende week woensdag. "Laten we hopen dat de markten niet op de zaken vooruit lopen en zich schuldig maken aan wensdenken", aldus Hewson.

Het is een grote week voor technologiebedrijven, volgens de marktanalist,met cijfers van Alphabet en Microsoft dinsdag nabeurs.

Op economisch gebied bleek dat het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten in oktober harder dan verwacht is gedaald, volgens Conference Board, van 107,8 naar 102,5. Er was gereken op 106,3. De huizenprijzen in de VS daalden ook harder in augustus.



Ook crypto's krabbelden op. Bitcoin werd 5 procent meer waard en Ether 11 procent.

Bedrijfsnieuws

Voorbeurs openden 3M, Coca-Cola, General Electric, General Motors, Kimberly-Clark, Sherwin Williams en UPS de boeken.

General Motors boekte hogere resultaten, hoewel de omzet licht onder verwachting uitkwam. De outlook werd gehandhaafd. Het aandeel steeg 3,6 procent.

General Electric heeft bij de resultaten over het derde kwartaal van 2022 een winstwaarschuwing afgegeven, nadat de aangepaste winst lager uitkwam dan analisten hadden voorzien. De koers daalde 0,5 procent.



Verfspecialist Sherwin-Williams heeft in het derde kwartaal van 2022 de omzet sterker dan verwacht zien stijgen en herhaalde de outlook voor heel dit jaar. Het aandeel sloot 3,5 procent hoger.

Coca-Cola verhoogde na een sterk derde kwartaal de outlook voor het hele boekjaar. De volumes stegen met 4 procent. Het aandeel won 2,3 procent.

3M heeft de outlook opnieuw neerwaarts bijgesteld, maar presteerde wel beter dan analisten voorzagen. De maker van Post-Its opende fors lager maar herstelde en sloot met een klein plusje.

Apple heeft de prijzen van zijn Apple Music en Apple TV+ streamingdiensten verhoogd, bleek maandag. Bij Apple Music stijgen de kosten van licenties voor muziek, verklaarde het bedrijf en Apple TV+ biedt meer series en films aan dan toen de dienst drie jaar geleden werd gelanceerd. Het aandeel Apple won 1,9 procent.

Nabeurs volgden Alphabet, Microsoft, Texas Instruments en Visa.

Google-moederbedrijf Alphabet boekte een omzetgroei van 6 procent, de traagste omzetgroei in twee jaar tijd, door druk op online-advertenties. Het aandeel daalde 6 procent.

Microsoft zag de omzetgroei bij zijn cloudbedrijf Azure vertragen tot 35 procent. Het aandeel daalde ook meer dan 6 procent nabeurs.

Texas Instrument verloor nabeurs aan waarde, nadat de verwachting voor de winst in het vierde kwartaal tegenviel. Het bedrijf rekent op 1,83 tot 2,11 dollar per aandeel en analisten gingen uit van 2,23 dollar.

Creditcardreus Visa meldde aanhoudend sterke consumptieve uitgaven en verhoogde zijn dividend met 20 procent. De topman erkende wel enige onzekerheid bij de consument op de korte termijn.

S&P 500 index 3.859,11 (+1,63%)

Dow Jones index 31.836,74 (+1,07%)

Nasdaq Composite 11.199,12 (+2,25%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag over de brede linie hoger.

Nikkei 225 27.534,51 (+1,1%)

Shanghai Composite 3.018,60 (+1,4%)

Hang Seng 15.495,15 (+2,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 0,9955. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9966 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 0,9962 op de borden.

USD/JPY Yen 148,19

EUR/USD Euro 0,9955

EUR/JPY Yen 147,49

MACRO-AGENDA:

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - September (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 BASF - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Deutsche Bank - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 UniCredit - Cijfers derde kwartaal (Ita)

08:00 Barclays - Cijfers derde kwartaal (VK)

08:00 Reckitt Benckiser - Cijfers derde kwartaal (VK)

13:00 Boeing - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Harley-Davidson - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Kraft Heinz - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Mastercard - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Meta Platforms - Cijfers derde kwartaal (VS)