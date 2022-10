Texas Instruments onderuit op zwakke outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Texas Instruments verwacht het komende kwartaal minder winst en omzet dat waar de markt van uitging, en het aandeel ging daarom dinsdag nabeurs fors omlaag, ondanks meevallende derdekwartaalcijfers. CEO Rich Templeton van het Amerikaanse halfgeleiderbedrijf zei dat het bedrijf voor het vierde kwartaal een winst per aandeel van 1,83 tot 2,11 dollar verwacht. De analistenconsensus was hier 2,23 dollar. Templeton gaat uit van een omzet van 4,4 miljard tot 4,8 miljard. Ook dit bleef achter bij de analistenverwachting van 4,94 miljard dollar. In het derde kwartaal bedroeg de nettowinst 2,3 miljard dollar, of 2,47 dollar per aandeel, tegen 1,95 miljard of 2,07 dollar per aandeel een jaar eerder. Dit was hoger dan de 2,39 dollar per aandeel die analisten hadden voorzien. De omzet bedroeg 5,24 miljard dollar, ruim meer dan de 4,64 miljard een jaar eerder. Hier rekenden analisten op 5,14 miljard. Het aandeel Texas Instruments verloor dit jaar 14 procent in waarde, en deed het daarmee beter dan de S&P500 index die 19 procent daalde. Het aandeel stond dinsdag nabeurs 5,4 procent lager. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.