Microsoft ziet groei Azure vertragen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Microsoft heeft de omzetgroei bij zijn cloudbedrijf Azure duidelijk zien vertragen, hoewel de groei nog altijd sterk was met 35 procent. Dat bleek dinsdag bij de publicatie van de eerstekwartaalcijfers van het Amerikaanse softwarebedrijf. De winst bedroeg 17,56 miljard dollar, of 2,35 dollar per aandeel. Dit was lager dan de 2,71 dollar in dezelfde periode een jaar eerder, toen er een belastingmeevaller van 0,44 dollar per aandeel was. De omzet steeg van 45,32 miljard naar 50,1 miljard dollar. Analisten rekenden vooraf op 2,31 dollar per aandeel winst en 49,7 miljard dollar omzet, volgens FactSet. Ondanks dat deze twee kerncijfers de verwachtingen dus overtroffen, stond het aandeel dinsdag in de handel nabeurs 1 tot 2 procent lager, na een koerswinst van 1,4 procent in de reguliere handel voorafgaand aan de cijferpublicatie. De grootste koersreactie volgt meestal pas na de conference call waarin de voorspelling voor de komende kwartalen wordt bekendgemaakt. Het bedrijf voelt het zwakke macro-economische klimaat en kondigde eerder deze maand een ontslagronde aan van 1.000 medewerkers. De sterke dollar drukt de omzet. Ook de verkoop van besturingssystemen voor personal computers, die piekte tijdens de coronacrisis, loopt nu ongekend hard terug. De omzet uit pc's was stabiel op 13,3 miljard dollar, en iets beter dan verwacht.

Belangrijker is inmiddels de cloudsoftwaretak Azure. Dit segment zag de omzet stijgen van 17,0 naar 20,3 miljard dollar, waar analisten uitgingen van 20,5 miljard. De groei van 35 procent bij Azure bleef achter bij de marktverwachting van 36,5 procent, volgens FactSet. Een kwartaal eerder was dit nog 40 procent en een jaar eerder zelf 50 procent. Bron: ABM Financial News

