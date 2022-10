Omzet Google blijft vertragen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Google heeft de omzetgroei voor het vijfde kwartaal op rij zien vertragen, nu de inkomsten uit online-reclames onder druk staan door de verzwakkende wereldeconomie. Alphabet, het moederbedrijf van Google, boekte een omzet van 69,1 miljard dollar in het derde kwartaal, wat 6 procent meer is dan een jaar eerder. Dit was wel de traagste omzetgroei sinds het begin van de coronacrisis twee jaar geleden. Een jaar geleden was de groei bijvoorbeeld nog 41 procent.



Het aandeel Alphabet daalde bijna 6 procent in de handel nabeurs. De zoekmachine Google zag de omzet met 4 procent stijgen tot 39,5 miljard dollar. Op het videoplatform Youtube daalden de advertentie-inkomsten met 0,2 procent tot 7,1 miljard dollar. Het cloudbedrijf van Google zag de omzet nog wel sterk stijgen, met 38 procent tot 6,9 miljard dollar.



De nettowinst van Alphabet was 13,9 miljard dollar, 26,5 procent lager dan een jaar eerder. De markt rekende op een minder sterk daling van de winst per aandeel, van 1,40 tot 1,26 dollar. Het aandeel Alphabet daalde dit jaar al zo'n 30 procent. Rivaal Snap boekte vorige week de traagste omzetgroei sind de beursnotering en kondigde aan geen omzetgroei meer te verwachten voor het hele boekjaar. Daardoor verloor Snap 26 procent in waarde. "Nu de aandelen van Alphabet op het laagste niveau in achttien maanden staan, is er een toenemende bezorgdheid dat de mondiale vertraging zal leiden tot een daling van de advertentie-inkomsten", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets voorafgaande aan de cijfers. Hij wees op de aangepaste privacyregels van Apple, die de advertentie-inkomsten van social mediabedrijven negatief hebben beïnvloed. Bron: ABM Financial News

