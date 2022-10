Wall Street sluit hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag hoger gesloten na een vloedgolf van bedrijfscijfers en teruglopende rentes op staatsleningen, nu beleggers rekening houden met een minder fanatieke Federal Reserve.

De S&P 500 sloot 1,63 procent hoger op 3.859,11 punten. Technologiebeurs Nasdaq klom 2,25 procent tot 11.11912 punten en de Dow Jones-index werd 1,07 procent meer waard op 31.836,74 punten.

Na maanden van dalingen schoten de aandelenkoersen de afgelopen dagen omhoog na sterke winstcijfers van grote financiële bedrijven. Maandag sloten de indexen in New York hoger, terwijl de obligatierentes daalden. Dinsdag was dat ook het geval. Het rendement op de tienjarige Amerikaanse staatslening daalde dinsdag 15 basispunten tot 4,098 procent.

"Het herstel wordt aangejaagd door de verwachting dat de Federal Reserve het tempo van renteverhogingen gaat pauzeren", aldus Michael Hewson van CMC Markets. Overigens blijven de obligatierentes nog wel veel renteverhogingen inprijzen.

De Fed kan de markt niet tegenspreken, want de centrale bank zit in een stille periode voorafgaand aan het rentebesluit volgende week woensdag. "Laten we hopen dat de markten niet op de zaken vooruit lopen en zich schuldig maken aan wensdenken", aldus Hewson.

Het is een grote week voor technologiebedrijven, volgens de marktanalist. Vanavond openen Google's moederbedrijf Alphabet en Microsoft de boeken. De vraag is in hoeverre Alphabet last heeft van de uitdagende advertentiemarkt. Socialmediabedrijf Snap boekte daardoor een fors verlies, bleek vorige week.

Microsoft boekte vermoedelijk minder omzet dan het voorgaande kwartaal, vanwege de zwakke PC-markt en sterkere dollar.

Op economisch gevied bleek dat het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten in oktober harder dan verwacht is gedaald, volgens Conference Board, van 107,8 naar 102,5. Er was gerekend op 106,3. De huizenprijzen in de VS daalden ook harder in augustus.

De euro/dollar noteerde op 0,9962.

De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie steeg 0,9 procent tot 85,32 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Ook crypto's krabbelen op. Bitcoin werd 5 procent meer waard en Ether 11 procent.

Bedrijfsnieuws

Er was een stortvloed aan bedrijfsresultaten. Voorbeurs openden 3M, Coca-Cola, General Electric, General Motors, Kimberly-Clark, Sherwin Williams en UPS de boeken. Nabeurs volgen Alphabet, Microsoft, Texas Instruments en Visa.

General Motors boekte hogere resultaten, hoewel de omzet licht onder verwachting uitkwam. De outlook werd gehandhaafd. Het aandeel steeg 3,6 procent.

General Electric heeft bij de resultaten over het derde kwartaal van 2022 een winstwaarschuwing afgegeven, nadat de aangepaste winst lager uitkwam dan analisten hadden voorzien. De koers daalde 0,5 procent.

Halliburton heeft in het derde kwartaal meer omzet en winst behaald. Ondanks een "extreem krappe" markt, rekent de oliedienstverlener erop dat de omzetgroei aanhoudt. Het aandeel sloot 1 procent hoger.

Verfspecialist Sherwin-Williams heeft in het derde kwartaal van 2022 de omzet sterker dan verwacht zien stijgen en herhaalde de outlook voor heel dit jaar. Het aandeel sloot 3,5 procent hoger.

Coca-Cola verhoogde na een sterk derde kwartaal de outlook voor het hele boekjaar. De volumes stegen met 4 procent. Het aandeel won 2,3 procent.

3M heeft de outlook opnieuw neerwaarts bijgesteld, maar presteerde wel beter dan analisten voorzagen. De maker van Post-Its opende fors lager maar herstelde en sloot met een klein plusje.

Apple heeft de prijzen van zijn Apple Music en Apple TV+ streamingdiensten verhoogd, bleek maandag. Bij Apple Music stijgen de kosten van licenties voor muziek, verklaarde het bedrijf en Apple TV+ biedt meer series en films aan dan toen de dienst drie jaar geleden werd gelanceerd. Het aandeel Apple won 1,9 procent.