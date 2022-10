Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gestegen, na een daling maandag, nadat de zorgen over een krap aanbod weer op de voorgrond kwamen. De Amerikaanse aardgasfutures stegen sterk. De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie steeg 0,9 procent tot 85,32 dollar op de New York Mercantile Exchange. De prijsdaling van maandag werd daarmee ruim goedgemaakt. "De olieprijs is op de korte termijn gevangen in een bandbreedte", zei Phil Flynn van The Price Futures Group. "We zitten nog steeds in de aanloop naar het stookseizoen voor huishoudens en zorgen over de wereldeconomie en de rente hebben nog steeds invloed." De oliemarkt probeert intussen de Amerikaanse dollar te negeren, maar volgens Flynn is dat onmogelijk. 'Wanneer de dollar kracht toont, dan zet dat de olieprijs onder druk." Naarmate het winterseizoen vordert zal de relatie tussen dollar en olie verzwakken, omdat de olie dan een noodzaak wordt, volgens Flynn. De Amerikaanse aardgasfutures stegen ook sterk, net als maandag, na de daling met 23 procent vorige week. Warmer dan verwacht weer in de Verenigde Staten voorspelt zwakke vraag. De novemberfuture steeg 8 procent tot 5,613 dollar per miljoen Britse warmte-eenheden. De Europese novemberfuture steeg licht tot precies 100,00 euro. In augustus bereikte de future nog een ongekende top op 349 euro, toen grote aardgastekorten in Europa dreigden door het sluiten van de NordStream-pijpleidingen voor Russisch gas. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.