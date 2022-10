Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag overwegend hoger gesloten, dankzij winsten bij de technologiesector, die koersverliezen bij banken en olie-aandelen goedmaakten.

De brede STOXX Europe 600 index klom 1,4 procent tot 407,61 punten. De Duitse DAX steeg 0,9 procent naar 13.052,96 punten. De Franse CAC 40 steeg 1,9 procent tot 6.250,55 punten. De Britse FTSE daalde een fractie tot 7.013,48 punten, onder invloed van een sterker pond sterling, dat herstelde op de formele benoeming van Rishi Sunak als Britse premier.

"Markten blijven optimistisch ondanks aanhoudende waarschuwingssignalen over de economische moeilijkheden in het verschiet", aldus analist Joshua Mahony van IG.

Volgens Salah Bouhmidi, ook van IG, is het resultatenseizoen "verrassend goed" . Hij stelde dat beleggers voorzichtig moeten blijven, omdat de dalende trend intact blijft.

Het Duitse ondernemersvertrouwen in oktober daalde heel licht. De afname was veel minder dan verwacht.

's Middags bleek dat het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten in oktober harder dan verwacht is gedaald, volgens Conference Board, van 107,8 naar 102,5. Er was gerekend op 106,3. De huizenprijzen in de VS daalden ook harder in augustus.



De olieprijs was vrijwel onveranderd op 85 dollar in New York.

De euro/dollar zat ook flink in de lift en noteerde op 0,9966. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9864 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 0,9875 op de borden.



Bedrijfsnieuws

UBS heeft in het derde kwartaal van dit jaar minder winst geboekt, maar de winstdaling viel mee. Het aandeel sloot 7,7 procent hoger.

Randstad deed het in het derde kwartaal beter dan verwacht. Het aandeel steeg minder dan 1 procent.

Novartis zag in het afgelopen kwartaal de winst dalen. De koers van het aandeel Novartis noteerde 0,4 procent hoger.

Shell sloot 1,5 procent lager en staalfabrikant ArcelorMittal 1,6 procent.

Orange zag zowel de omzet als de winst stijgen, dankzij sterke retaildiensten en de verkoop van apparatuur in met name Europa en Afrika. Het aandeel verloor krap een procent.

De Franse drankenproducent Remy Cointreau zag de omzet in het eerste halfjaar van het lopende gebroken boekjaar verder stijgen en hield ook vast aan de outlook, waarin het nog iets positiever bleek over de valuta-effecten. Het aandeel sloot 5 procent lager.

In Parijs herstelde Alstom van aanvankelijk verlies, terwijl die van Vivendi en Air Liquide respectievelijk 5 en 7 procent bijschreven.

In Amsterdam viel het aandeel Universal Music Group op met een winst van bijna 12 procent. Prijsverhogingen van Apple pakken vermoedelijk gunstig uit.

Bpost sloot 7 procent lager, na het bericht dat de CEO tijdelijk terugtreedt vanwege een onderzoek dat PostNL doet naar eventuele misstanden bij de distributie van kranten in België. ING noemt dat zeer slecht nieuws, juist nu er belangrijke dossiers op tafel liggen.



Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond hoger. De S&P500 index steeg 1,3 procent en technologie-index klom 2,0 procent.