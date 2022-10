ASMI heeft last van exportregels VS

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft in het derde kwartaal een hogere omzet behaald dan het bedrijf zelf verwachtte, terwijl de orderinstroom terugviel als gevolg van de verwachte negatieve impact van nieuwe Amerikaanse exportbeperkingen naar China. Dit bleek uit de cijfers van de halfgeleiderspecialist dinsdag nabeurs.

"ASM zette zijn sterke prestaties in het derde kwartaal voort met opnieuw recordhoge inkomsten", zei CEO Benjamin Loh in een toelichting.

"De omstandigheden in de toeleveringsketen bleven uitdagend in het derde kwartaal en zullen naar verwachting een gematigde verbetering laten zien in het vierde kwartaal", aldus Loh, die verder zei dat de nieuwe exportbeperkingen die begin deze maand door de Verenigde Staten zijn aangekondigd een negatieve impact zullen hebben op de activiteiten in China.

De omzet in China is volgens ASMI goed voor 16 procent van de totale omzet van het bedrijf in de eerste negen maanden van 2022.



"Op basis van een conservatief scenario verwachten we dat de nieuwe exportbeperkingen meer dan 40 procent van onze omzet in China zullen beïnvloeden.

Voor het vierde kwartaal rekent ASMI op een totale omzet van tussen de 600 en 630 miljoen euro bij constante wisselkoersen, inclusief de negatieve impact van de exportregels in de VS. In de verwachting voor het vierde kwartaal zit ook een omzetbijdrage van het recent overgenomen LPE, aldus ASMI.

De verwachting dat ASMI het jaar afsluit met een aanhoudend verhoogde backlog is ongewijzigd, aldus het bedrijf. Verwacht wordt dat de uitgaven aan WFE in 2022 met een hoog enkelcijferig percentage zullen toenemen, aldus ASMI.

Op basis van de outlook voor het vierde kwartaal ligt ASMI op koers voor een sterke groei in 2022, zei het bedrijf dinsdag, waarbij men verwacht beter te presteren dan de WFE-markt.

"In combinatie met een verwachte vertraging van de wereldwijde economische groei zullen de WFE-uitgaven naar verwachting in 2023 dalen, met name in het geheugensegment", aldus ASMI, dat nog geen prognoses kan geven voor het jaar, maar wel vertrouwen heeft.

Cijfers derde kwartaal

Voor het derde kwartaal rekende ASMI zelf op een omzet van 570 tot 600 miljoen euro, nadat in het tweede kwartaal een omzet werd behaald van 560 miljoen euro en een orderinstroom van 943 miljoen werd gerealiseerd, toen een record.

De omzet kwam in werkelijkheid uit op bijna 610 miljoen euro en de orderinstroom op 675,5 miljoen euro.

De brutomarge bedroeg 48,1 procent, tegen 47,5 procent een kwartaal eerder, en het operationeel resultaat kwam uit op 160 miljoen euro, van bijna 148 miljoen euro in het tweede kwartaal.

De genormaliseerde winst, dat wil zeggen exclusief het belang in het in Hongkong gevestigde ASM PT, kwam uit op 175 miljoen, van 164 miljoen euro in het tweede kwartaal.

Het aandeel ASMI sloot dinsdag bijna 4 procent hoger op 278,15 euro.