AEX sluit handelsdag fors hoger af

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag fors hoger gesloten. De AEX won 1,9 procent op 666,21 punten.

"De markt houdt van symmetrie en de gigantische verkoopgolf ten opzichte van de hoogste niveaus in september zal resulteren in een net zo'n indrukwekkend herstel", aldus analist Jani Ziedins van Cracked Market. "Op langere termijn liggen er mogelijk lagere koersen op de loer, maar vergeet niet dat de meest spectaculaire rally's plaatsvinden tijdens een berenmarkt", aldus Ziedins. "En we zitten wel degelijk nog steeds in een berenmarkt."

"Beleggers lijken de risico's op een recessie in de VS volgend jaar even te willen vergeten, vermoedelijk door de beter dan voorziene bedrijfscijfers tot dusver", zo stelden strategen van Goldman Sachs. Zij zien dat de rentecurves steiler worden en dat cyclische aandelen opnieuw worden overwogen ten koste van defensieve aandelen. "Dit impliceert dat beleggers ongeveer evenveel rekening houden met een recessie als onze economen", aldus Goldman Sachs. Economen van de Amerikaanse bank schatten de kans op een Amerikaanse recessie in op 35 procent.

"De meeste bedrijven verslaan weliswaar de winstverwachtingen, maar de resultaten onderstrepen dat het winstmomentum vertraagt, en we verwachten dat de tegenwind verder zal toenemen", waarschuwt CIO Mark Haefele van UBS.

Uit de Verenigde Staten kwamen er vandaag veel bedrijfscijfers, onder meer van 3M, Coca-Cola, General Electric, General Motors en Kimberly-Clark. De cijfers werden overwegend positief ontvangen. Na het sluiten van Wall Street openen onder meer Alphabet, Microsoft en Visa nog de boeken.

Op macro-economisch vlak was het rustig. Het Ifo-ondernemersvertrouwen in Duitsland daalde in oktober fractioneel. Verder daalde ook het consumentenvertrouwen in de VS, zoals gemeten door Conference Board.

De euro/dollar noteerde op 0,9968 en de Amerikaanse tienjaarsrente daalde naar 4,09 procent.

Olie werd een procent duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX leidde Universal Music Group, met een plus van 11,6 procent. Volgens zakenbank Citi zal UMG profiteren van prijsverhogingen van Apple voor Apple TV en Music. Deutsche Bank verlaagde het koersdoel voor UMG, maar herhaalt wel het koopadvies. Just Eat Takeaway.com steeg 11,5 procent. Adyen won 5,8 procent. Prosus herstelde na de koersklap van maandag met 2,9 procent.

ArcelorMittal leverde evenwel 1,6 procent in en Philips verloor 0,3 procent. Philips kreeg nog een kleine koersdoelverlaging van UBS om de oren.

In de AMX steeg Corbion 4,2 procent en WDP sloot 6,0 procent hoger af. Vopak, dat een uitbreiding onderzoekt in Singapore, daalde 0,9 procent. JDE Peet's daalde net iets harder, maar de verliezen bleven beperkt tot 1,5 procent.

Smallcap Ebusco won 5,1 procent en Fastned en Vastned stegen 4,2 tot 4,9 procent. Forfarmers leverde 1,8 procent in.

Tussenstand Wall Street

Rond het sluiten van de Europese beurzen, koerste Wall Street tot bijna 2 procent hoger.