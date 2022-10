ABN AMRO bereikt cao-akkoord Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO komt met een nieuwe cao voor de circa 18.000 werknemers in Nederland. Dit maakte de bank dinsdagmiddag bekend. Een grote meerderheid van de leden in de vakbonden Our NEXT Move, CNV en De Unie heeft akkoord gegeven voor de nieuwe cao. Vakbond FNV stemde tegen het cao-voorstel. De nieuwe cao zal met terugwerkende kracht, vanaf 1 juli dit jaar, worden ingevoerd en zal 24 maanden lang onveranderd blijven. Er werd onder meer afgesproken dat werknemers per 1 oktober dit jaar een loonsverhoging van 4 procent krijgen en een verhoging van 2,5 procent kunnen verwachten op 1 juli 2023. Elke fulltimewerknemer ontvangt bovendien een eenmalige bonus van 2.000 euro. Bron: ABM Financial News

