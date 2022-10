Beursblik: lichte stijging resultaten KPN verwacht Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft in het derde kwartaal van 2022 iets beter gepresteerd dan in dezelfde periode vorig jaar, maar de winst daalde wel. Dit blijkt uit de analistenconsensus die het telecombedrijf zelf heeft gepubliceerd. De gemiddelde voorspelling voor de aangepaste EBITDA na leases ligt op 611 miljoen euro, waar dat in het derde kwartaal van vorig jaar nog 607 miljoen euro was en in het afgelopen tweede kwartaal 595 miljoen euro. De aangepaste omzet steeg volgens de analisten vermoedelijk met een procent tot 1.324 miljoen euro. Onder de streep resteerde vermoedelijk een nettowinst van 168 miljoen euro, bijna tien procent minder dan de 185 miljoen euro vorig jaar. De vrije kasstroom daalde op jaarbasis naar verwachting van 232 naar 220 miljoen euro. Analisten van Berenberg verwachten dat de hogere energiekosten en rente het resultaat en de kasstroom van het telecombedrijf drukken. KPN is volgens Berenberg wel beter bestand tegen de prijsdruk dan sectorgenoten, gezien de goede gezondheid van de Nederlandse telecommarkt en de regulering van de glasvezeltarieven, die zekerheid biedt, hoewel de voordelen daarvan nog moeten blijken. Ook UBS wijst op de tegenwind op korte termijn, door promotie voor breedband, de hoge inflatie en een versnelde uitrol van het glasvezelnetwerk, die op de resultaten drukken in 2022 en 2023. "De grootste onzekerheid ligt evenwel in de vraag of KPN prijsverhogingen voldoende kan doorvoeren om de hogere kosten op te vangen", aldus UBS. Outlook KPN verhoogde in juli van dit jaar nog de outlook voor heel 2022. KPN mikt op een vrije kasstroom van circa 850 miljoen euro. De EBITDA na leases zal dit jaar uitkomen op "meer dan" 2,4 miljard euro. Voorafgaand aan de outlookverhoging in juli werd nog gemikt op een EBITDA van 2,4 miljard euro en een vrije kasstroom van 825 miljoen euro. Het telecombedrijf hield in juli wel vast aan het geplande dividend van 14,3 cent per aandeel over heel 2022. De analisten van Berenberg verwachten dat de doelstellingen van KPN voor dit jaar met gemak zullen worden gehaald, terwijl de doelen voor 2023 beperkt zullen worden aangepast, zonder dat het dividendrendement van 8 procent in gevaar komt. De trend zal verder verbeteren, denkt Berenberg, omdat de hoge inflatie kan worden doorberekend aan de klant via prijsverhogingen. De analistenconsensus mikt voor 2022 op een vrije kasstroom van 849 miljoen euro en een aangepaste EBITDA na leases van 2,4 miljard euro. Vooruitkijkend naar 2023, verwacht Jefferies wel dat KPN tegenwind ervaart door hogere kosten, vooral op het gebied van lonen en energie. Ook de gestegen rentes zullen KPN raken, omdat het telecombedrijf op een aanzienlijk deel van de schulden een variabele rente betaalt, terwijl de consensus nog rekening houdt met een robuuste groei van de vrije kasstroom. "We zijn benieuwd hoe KPN tegen deze ontwikkelingen aankijkt en hoe het telecombedrijf de impact daarvan wil indammen", aldus analist Jerry Dellis. Berenberg heeft een koopadvies op KPN, terwijl Jefferies en UBS een Houden en Neutraal advies hanteren. KPN opent woensdag voorbeurs de boeken. Het aandeel noteert dinsdagmiddag een half procent hoger op 2,70 euro. Bron: ABM Financial News

