Kimberly-Clark iets voorzichtiger over outlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kimberly-Clark is iets voorzichtiger geworden over de winstverwachting voor 2022, nadat de resultaten in het derde kwartaal terugvielen. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Amerikaanse fabrikant van papieren zakdoekjes, wc-papier en luiers. In de afgelopen kwartalen verhoogde Kimberly-Clark de outlook juist. Nu meldde het concern dat de verwachte aangepaste winst per aandeel van 5,60 tot 6,00 dollar, vermoedelijk aan de onderkant van die bandbreedte uitkomt. De verwachte omzetgroei van 2 tot 4 procent en autonome omzetgroei van 5 tot 7 procent bleven staan en verder rekent Kimberly-Clark op een nettowinst per aandeel van 5,67 tot 6,10 dollar. Derde kwartaal In het derde kwartaal daalde de winst per aandeel van 1,39 tot 1,38 dollar, terwijl de aangepaste winst per aandeel met 14 procent daalde, van 1,62 dollar tot 1,40 dollar. Hier rekenden analisten geraadpleegd door FactSet op 1,44 dollar. CEO Mke Hsu wees op een "hardnekkige kosteninflatie", maar zag ook dat er vooruitgang werd geboekt in het verbeteren van de marge. Tegenover lagere volumes en ongunstige valuta-effecten stonden hogere prijzen en kostenbesparingen. De netto-omzet van het bedrijf uit Dallas steeg op jaarbasis van 1 procent naar 5,1 miljard dollar. De autonome groei kwam uit op 5 procent. De markt rekende op een omzet van 5,01 miljard dollar. In de Amerikaanse voorbeurshandel stijgt het aandeel licht. Bron: ABM Financial News

