UPS overtreft winstverwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) UPS heeft in het derde kwartaal van dit jaar de winstverwachtingen overtroffen en de outlook voor heel het jaar werd gehandhaafd. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de pakketbezorger.

In het afgelopen kwartaal steeg de nettowinst met maar liefst 10,3 procent op jaarbasis tot 2,6 miljard dollar, ofwel 2,96 dollar per aandeel. Exclusief niet-terugkerende posten, kwam de aangepaste winst per aandeel uit op 2,99 dollar, hetgeen meer was dan de 2,84 dollar per aandeel waar de consensus op mikte.

De omzet steeg met 4,2 procent tot 24,2 miljard dollar, hetgeen juist wat minder was dan de 24,3 miljard dollar waar analisten op rekenden. In de VS presteerde UPS sterk, maar daarbuiten wees de pakketbezorger op zwakte. Ook verstoringen in de aanvoerketen drukten op de resultaten.

De omzet in de VS steeg met 8,2 procent tot 15,4 miljard dollar, waar de consensus mikte op 15,1 miljard. De omzet uit de divisie International liep juist terug met 1,7 procent tot 4,8 miljard dollar. De consensus had hier een omzet van 4,9 miljard verwacht. De omzet uit Supply Chain Solutions daalde zelfs met 6,3 procent tot krap 4 miljard dollar, tegen een verwachting van 4,3 miljard dollar.

Voor heel 2022 handhaafde UPS de outlook van een omzet van circa 102 miljard dollar. Wel zullen de kapitaalkosten op 5,5 miljard dollar uitkomen, terwijl eerder nog werd gemikt op 5,0 miljard dollar.

Het aandeel UPS koerste dinsdag in de elektronische handel voorbeurs krap vier procent hoger.