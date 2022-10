Winstverdubbeling voor Halliburton Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Halliburton heeft in het derde kwartaal meer omzet en winst behaald. Dit meldde de Amerikaanse oliedienstverlener dinsdagmiddag. CEO Jeff Miller wees onder meer op de hogere prijzen in de Noord-Amerikaanse en internationale markten waar Halliburton van kon profiteren. Ondanks een "extreme krappe" markt, rekent Miller erop dat de omzetgroei aanhoudt. In het derde kwartaal verbeterde de omzet van 3.860 miljoen naar 5.357 miljoen dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een omzet van 5.342 miljoen dollar. Bij de belangrijkste takken, Completion & Production en Drilling & Evaluation steeg de omzet met respectievelijk met 8 en 3 procent. Beide segmenten hadden wel last van het afstoten van de activiteiten in Rusland, aldus Halliburton. Onder de streep resteerde een nettowinst van 544 miljoen dollar, of 0,60 dollar per aandeel, tegenover 236 miljoen of 0,26 dollar per aandeel in het derde kwartaal van 2021. De markt rekende op een winst per aandeel van 0,56 dollar. Het aandeel Halliburton stijgt dinsdag voorbeurs 1,5 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.