Coca-Cola verhoogt outlook

Beeld: Coca Cola

(ABM FN-Dow Jones) The Coca-Cola Company heeft na een sterk derde kwartaal de outlook voor het hele boekjaar verhoogd. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Amerikaanse frisdrankgigant. De volume stegen in het derde kwartaal met 4 procent. De omzet groeide met 10 procent tot 11,1 miljard dollar. Op autonome basis groeide de omzet zelfs met 16 procent. Dit is beter dan verwacht. De consensus samengesteld door FactSet rekende aanvankelijk op een omzet van 10,5 miljard dollar. De operationele inkomsten stegen met 7 procent en op vergelijkbare basis stegen deze inkomsten met 18 procent. De operationele marge stond wel iets onder druk, en daalde één procentpunt tot 27,9 procent. Op vergelijkbare basis ging de marge van 30,0 naar 29,5 procent. De winst per aandeel steeg 14 procent tot 0,65 dollar. Op vergelijkbare basis steeg de winst per aandeel 7 procent tot 0,69 dollar, tegenover een verwachte 0,64 dollar. De kasstroom uit operaties daalde met 1,2 miljard tot 8,1 miljard dollar. De vrije kasstroom daalde ook met 1,2 miljard tot 7,3 miljard dollar. Outlook De frisdrankgigant paste de outlook voor dit boekjaar aan. Het stopzetten van de activiteiten in Rusland, zo waarschuwde Coca-Cola eerder dit jaar al, heeft een impact van 1 procent op de volumes, van 1 procent op de omzet en de operationele winst en van 0,03 dollar op de winst per aandeel op vergelijkbare basis. De impact op de omzet werd eerder op 1 à 2 procent geschat. Verder rekent Coca-Cola nu voor 2022 op een autonome omzetgroei van 14 tot 15 procent, tegenover 12 tot 13 procent eerder. De vergelijkbare winst per aandeel zal met 6 tot 7 procent stijgen ten opzichte van de 2,32 dollar in 2021. Eerder zou de winst met 5 tot 6 procent groeien. Het aandeel Coca-Cola noteert in de voorbeurshandel op Wall Street 3 procent hoger. Bron: ABM Financial News

