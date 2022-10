Hogere resultaten GM Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) General Motors heeft in het derde kwartaal hogere resultaten behaald, hoewel de omzet licht onder verwachting uitkwam. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Amerikaanse autofabrikant. CEO Mary Barra sprak van een sterk kwartaal, met een recordomzet en dubbelcijferige marges. In de verslagperiode steeg de omzet van 26,8 miljard naar 41,9 miljard dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden echter op 42,1 miljard dollar. De aangepaste EBIT steeg van 2,9 miljard naar 4,3 miljard dollar en onder de streep resteerde een nettowinst die steeg van 2,4 miljard naar 3,3 miljard dollar. De bijbehorende marge daalde wel, van 9,0 tot 7,9 procent. De aangepaste winst van 2,25 dollar was beter dan de 1,88 dollar die door analisten vooraf werd voorspeld. Opvallend waren de flinke verbeteringen van de kasstromen bij Automotive. De operationele kasstroom was vorig jaar in het derde kwartaal nog 2,6 miljard dollar negatief en afgelopen kwartaal 6,5 miljard dollar positief. De aangepaste vrije kasstroom verbeterde op jaarbasis van 4,4 miljard dollar negatief naar bijna 4,6 miljard dollar positief. Outlook Voor heel 2022 rekent GM nog altijd op een nettowinst van 9,6 miljard tot 11,2 miljard dollar en een aangepaste EBIT van 13 miljard tot 15 miljard dollar. De winst per aandeel zal uitkomen tussen 5,76 en 6,76 dollar en de aangepaste winst per aandeel tussen 6,50 en 7,50 dollar. Hier rekenen analisten op 6,57 dollar. De operationele kasstroom bij Automotive schat GM voor heel 2022 in tussen de 16 en 19 miljard dollar en de aangepaste vrije kasstroom tussen 7 en 9 miljard dollar. Het aandeel General Motors stijgt voorbeurs op Wall Street 2,5 procent. Bron: ABM Financial News

