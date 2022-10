Futures voorspellen rode opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet, na een sterk slot op maandag. Rond lunchtijd noteren de futures op de S&P 500 tot 0,5 procent in het rood. Maandag sloten de indexen in New York hoger, terwijl de obligatierentes daalden. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert dinsdag licht lager op 4,19 procent. "Het herstel van de Amerikaanse beurzen wordt aangejaagd door de verwachting dat we dicht bij een pauze zitten in het huidige tempo van renteverhogingen die de Federal Reserve doorvoert", aldus Michael Hewson van CMC Markets. De marktanalist wijst er wel op dat de obligatiemarkten hier minder zeker van lijken, aangezien de obligatierentes op een hoog niveau blijven steken. Ondertussen kan de Fed de marktverwachting niet tegenspreken, want de centrale bank zit in een stille periode tot het rentebesluit van volgende week woensdag. "Laten we hopen dat de markten niet op de zaken vooruit lopen en zich hebben overgegeven aan wensdenken", aldus Hewson. Het is een belangrijke week voor techbedrijven, volgens de marktanalist, waarbij vanavond Google-moeder Alphabet en Microsoft de boeken openen. De vraag is in hoeverre Alphabet last heeft van de uitdagende advertentiemarkt. Social mediabedrijf Snap boekte daardoor in het afgelopen kwartaal een fors verlies, zo werd vorige week duidelijk. Microsoft heeft op jaarbasis vermoedelijk een hogere omzet behaald, maar op kwartaalbasis vallen de resultaten waarschijnlijk terug, onder meer vanwege de zwakke PC-markt en sterkere dollar. De euro/dollar noteert rond het middaguur op 0,9864 en WTI-olie wordt een procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Het is een drukke dag met kwartaalcijfers. Voorbeurs openen 3M, Coca-Cola, General Electric, General Motors, Kimberly-Clark, Sherwin Williams en UPS de boeken. Nabeurs is het de beurt aan Alphabet, Microsoft, Texas Instruments en Visa. Koeriersdienst UPS opende voorbeurs al de boeken. De aangepaste winst was met 2,99 dollar beter dan verwacht. UPS hield vast aan de outlook. Het aandeel stijgt voorbeurs een half procent. General Electric stelde teleur. In het derde kwartaal werd onder de streep verlies geboekt en de aangepaste winst was ruim onder de verwachting. Het aandeel daalt voorbeurs 6 procent. Apple heeft de prijzen van zijn Apple Music en Apple TV+ streamingdiensten verhoogd, zo werd maandagavond bekend. Apple wijt de prijsstijging van Apple Music aan de stijgende kosten van licenties voor muziek. De nieuwe prijs voor Apple TV+ is het resultaat van de grotere selectie van shows en films die de streamingdienst momenteel aanbiedt, vergeleken met toen de dienst drie jaar geleden werd gelanceerd. Het aandeel Apple stijgt voorbeurs licht. Slotstanden De S&P 500 index sloot maandag 1,2 procent hoger op 3.797,34 punten, de Dow Jones index won 1,3 procent op 31.499,62 punten en de Nasdaq steeg 0,9 procent op 10.952,61 punten. Bron: ABM Financial News

