Europese beurzen overwegend lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag overwegend lager tegen de achtergrond van een op stoom geraakt cijferseizoen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een min van 0,2 procent op 401,20 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,7 procent naar 12.847,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,1 procent met een stand van 6.136,95 punten. De Britse FTSE daalde 0,6 procent naar 6.970,23 punten. Volgens Salah Bouhmidi, analist bij IG, vinden beleggers steun in het resultatenseizoen, dat momenteel "verrassend goed" is. "De huidige rally wordt wel geconfronteerd met een kortetermijnweerstandszone", waarschuwde de analist van IG. Hij stelde dat beleggers voorzichtig moeten blijven, omdat de dalende trend intact blijft. Justin Blekemolen, beleggingsspecialist bij Lynx, wees op de ongeveer 66 procent van de bedrijven die resultaten rapporteerde, die het woord inflatie gebruikten. "Dat duidt erop dat bedrijven nog altijd veel last hebben van prijsstijgingen en soms zelfs nog kampen met uitdagingen in de toeleveringsketen”, meent de specialist. Het Duitse ondernemersvertrouwen in oktober daalde heel licht. De afname was veel minder dan verwacht. Vanmiddag komen in de Verenigde Staten twee cijfers uit en dat zijn de huizenprijzen in augustus en het consumentenvertrouwen in oktober, zoals dat wordt gemeten door het onderzoeksinstituut The Conference Board. Van de Federal Reserve is er vandaag één spreker: bestuurslid Christopher Waller. Olie werd dinsdag goedkoper. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 1,3 procent in het rood op 83,50 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 90,20 dollar werd betaald, een daling van 1,1 procent. De euro/dollar noteerde op 0,9865. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9864 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 0,9875 op de borden.



Bedrijfsnieuws UBS heeft in het derde kwartaal van dit jaar minder winst geboekt, maar de winstdaling viel mee. Het aandeel noteerde 4,3 procent hoger in koers. Randstad deed het in het derde kwartaal beter dan verwacht. De koers van het aandeel Randstad noteerde 0,5 procent lager. Novartis zag in het afgelopen kwartaal de winst dalen. De koers van het aandeel Novartis noteerde 0,4 procent hoger. Orange zag zowel de omzet als de winst stijgen, dankzij sterke retaildiensten en de verkoop van apparatuur in met name Europa en Afrika. De koers van het aandeel Orange noteerde 2,4 procent lager. De Franse drankenproducent Remy Cointreau zag de omzet in het eerste halfjaar van het lopende gebroken boekjaar verder stijgen en hield ook vast aan de outlook, waarin het nog iets positiever bleek over de valuta-effecten. De koers van het aandeel noteerde 6,4 procent lager. In Parijs gaf de koers van het aandeel Alstom 3,2 procent prijs, terwijl die van Vivendi en Air Liquide respectievelijk 3 en 4 procent bijschreven. In Frankfurt was de koers van het aandeel Adidas de sterkste daler. Aandelenkoersen van Hannover Rueck en SAP wonnen daar circa 4 procent. In Amsterdam viel het aandeel Universal Music Group op met een koersplus van ruim 7 procent. Prijsverhogingen van Apple pakken vermoedelijk gunstig uit voor UGM. De koers steeg 7,4 procent. De koers van het aandeel van het Belgische Bpost kelderde 7,3 procent, nadat de CEO tijdelijk terugtreedt vanwege een onderzoek van het postbedrijf naar eventuele misstanden bij de distributie van kranten in België. Dit is volgens ING zeer slecht nieuws, juist nu er belangrijke dossiers op tafel liggen.



Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood. De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 1,2 procent tot 3.797,46 punten, de Dow Jones index won 1,3 procent op 31.499,62 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent hoger op 10.952,61 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.