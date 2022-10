Apple verhoogt prijzen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Apple

(ABM FN-Dow Jones) Apple heeft de prijzen van zijn Apple Music en Apple TV+ streamingdiensten verhoogd. Dit werd maandagavond bekend. Apple Music werd 1 dollar duurder en kost nu 10,99 dollar per maand, terwijl de abonnementsprijs van Apple TV+ met 2 dollar is verhoogd naar 6,99 dollar per maand. Een jaarabonnement Apple Music stijgt van 99 naar 109 dollar en Apple TV+ van 49,99 naar 69,00 dollar. Gebruikers betalen nu voor Apple One, dat Apple Music, Apple TV+ en andere diensten samen 16,95 dollar per maand, 2 dollar meer dan voorheen. De prijs van Apple One's familieabonnement, waarmee accounts kunnen worden gedeeld, is gestegen van 19,95 naar 22,95 dollar per maand. Apple wijt de prijsstijging van Apple Music aan de stijgende kosten van licenties voor muziek. De nieuwe prijs voor Apple TV+ is het resultaat van de grotere selectie van shows en films die de streamingdienst momenteel aanbiedt, vergeleken met toen het drie jaar geleden werd gelanceerd. Het aandeel Apple stijgt voorbeurs licht. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.