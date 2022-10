Valuta: euro flirt met 0,99 dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag dicht op de 0,99 dollar, nadat de munt rond middernacht dit niveau al even aantikte. "Met lagere gasprijzen zie je meer ontspanning in het euro/dollar", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Ondertussen is het Britse pond na de duidelijkheid over de nieuwe Britse premier Rishi Sunak aan een kleine opmars bezig. Wij verwachten onder zijn premierschap geen herhaling van de de scherpe daling ten tijde zijn voorganger", aldus Van der Meer. Van der Meer kijkt deze week vooral naar donderdag en gaat er van uit dat het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, dat voor die dag op de agenda staat, geen verrassing oplevert en de rente met 75 basispunten wordt verhoogd. "Dat is al volledig door de markt geabsorbeerd en er zijn tot nu bij ons nog geen signalen binnengekomen, die er op duiden dat het meer kan worden", aldus Van der Meer. Het Duitse ondernemersvertrouwen over oktober daalde heel licht. De afname was veel minder dan verwacht. Vanmiddag komen in de Verenigde Staten twee cijfers uit en dat zijn de huizenprijzen over augustus en het consumentenvertrouwen in oktober, zoals dat wordt gemeten door het onderzoeksinstituut The Conference Board. Van de Federal Reserve is er vandaag één spreker: bestuurslid Christopher Waller. De euro noteerde dinsdag 0,1 procent lager op 0,9861 dollar. De Europese munt noteerde 0,5 procent lager op 0,8710 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,4 procent en noteerde op 1,1322 dollar. De dollar daalde 0,1 procent naar 148,91 yen. Bron: ABM Financial News

