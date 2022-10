UMG en Just Eat Takeaway leiden groene AEX Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert dinsdag aan het einde van de ochtend in het groen. De AEX wint 0,6 procent op 657,40 punten. Beleggers moeten het vanochtend stellen zonder veel macro-economisch nieuws. Het Duitse ondernemersvertrouwen daalt in oktober fractioneel, tot het laagste niveau sinds mei 2020. In de VS staan vanmiddag de huizenprijzen en het consumentenvertrouwen op de rol, net als een flinke brij aan bedrijfscijfers. Onder meer Coca-Cola, GM en UPS openen de boeken. Nabeurs is het de beurt aan Alphabet, het moederbedrijf van Google, Microsoft en Texas Instruments. "De meeste bedrijven verslaan de winstverwachtingen. Maar de resultaten onderstrepen dat het winstmomentum vertraagt, en we verwachten dat de tegenwind verder zal toenemen", waarschuwt CIO Mark Haefele van UBS. De euro/dollar noteert op 0,9864 en de Amerikaanse tienjaarsrente daalt naar 4,18 procent. Olie wordt een procent goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX leidt Universal Music Group, met een plus van ruim 7 procent. Volgens zakenbank Citi zal UMG profiteren van prijsverhogingen van Apple voor Apple TV en Music. Deutsche Bank verlaagde het koersdoel voor UMG, maar herhaalt wel het koopadvies. Verder stijgt Just Eat Takeaway 5 procent en Wolters Kluwer 2,5 procent. Prosus herstelt na de koersklap van maandag met 1,5 procent. Alleen Philips en Unibail-Rodamco-Westfield lijden in de AEX meer dan een procent verlies. Philips kreeg nog een kleine koersdoelverlaging van UBS om de oren. In de AMX stijgt Corbion bijna 3 procent en Fugro en WDP ruim een procent. Vopak, dat een uitbreiding onderzoekt in Singapore, daalt een half procent. Aperam en SBM Offshore dalen net iets harder, maar de verliezen blijven onder een procent. Smallcap Ebusco wint 3,5 procent en techbedrijven Azerion en CM.com 1,5 tot 2 procent. Accsys levert een procent in. Bron: ABM Financial News

