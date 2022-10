ECB gaat rente naar verwachting weer met 75 basispunten verhogen

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank gaat de belangrijkste rentes komende donderdag opnieuw met 75 basispunten verhogen. Dit is de verwachting van marktanalisten in aanloop naar het rentebesluit.

Na renteverhogingen van respectievelijk 50 en 75 basispunten in juli en september staat de depositorente nu op 0,75 procent, de beleidsrente op 1,25 procent en de strafrente op 1,50 procent.

Volgens Carsten Brzeski van ING is een verhoging met opnieuw 75 punten "een uitgemaakte zaak" en dus zal de focus vooral liggen op kwesties waar de ECB nog niet uit is.

De econoom wijst onder meer op de overliquiditeit - oftewel er zit meer geld – of liquiditeit – in het totale bankstelsel dan strikt noodzakelijk is, maar ook op kwantitatieve verkrapping en de terminal rate: het renteniveau waarop de ECB stopt met verhogen.

"Het economische plaatje is sinds september nauwelijks veranderd. De vertrouwensindicatoren zijn verder gedaald, terwijl harde data wijzen op een zeer lichte krimp van de economie van de eurozone in het derde kwartaal. De groeiprognoses van de ECB voor september, die er zes weken geleden al erg optimistisch uitzagen, zijn zelfs nog minder waarschijnlijk geworden", aldus Brzeski.

Volgens analisten van Nordea zal de ECB een besluit over kwantitatieve verkrapping, oftewel het verkleinen van de balans, mogelijk uitstellen tot december. Analist Jan von Gerich verwacht dat de centrale bank zijn balans vanaf begin 2023 mogelijk gaat afbouwen met 10 tot 20 miljard euro per maand.



Economen van BNP Paribas kijken vooruit naar de volgende renteverhogingen. Een renteverhoging van 75 basispunten in december behoort zeker tot de mogelijkheden, maar 50 punten is ook niet uitgesloten.

Volgens Nomura laten de recente inflatiedata simpelweg zien dat het nog steeds noodzakelijk is dat de ECB de rentes verder verhoogt. De inflatie in de eurozone kwam in september uit op bijna 10 procent.

De economen van de Japanse bank rekenen op een renteverhoging van 75 punten in december, gevolgd door een verhoging van 50 punten in februari en verhogingen van 25 punten in maart, mei en juni.

Economen van Oxford Economics rekenen er juist op dat de ECB in de eerste jaarhelft van 2023 stopt met het verhogen van de rentes en mogelijk zelfs kan besluiten om die tijdens de laatste bijeenkomst in 2023 en in 2024 weer te verlagen.

De ECB maakt zijn rentebesluit donderdag bekend om 14:15 uur, gevolgd door een persconferentie van voorzitter Christine Lagarde een half uur later.