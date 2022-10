Systeem Carenzorgt.nl van Nedap getroffen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Nedap

(ABM FN-Dow Jones) Nedap is getroffen door een kwetsbaarheid in het systeem van Carenzorgt.nl. Dit meldde het technologiebedrijf uit Groenlo dinsdagochtend. Direct na de melding op 17 oktober, heeft Nedap maatregelen getroffen. Onderzoek door Nedap wees uit dat recent ook misbruik is gemaakt van die kwetsbaarheid. Er zijn documenten die via Carenzorgt.nl door zorgaanbieders zijn aangeboden, ongeautoriseerd gedownload. Na aangifte bij de politie is inmiddels een aanhouding verricht, meldde Nedap. Er zijn volgens Nedap vooralsnog geen aanwijzingen dat de betreffende documenten verspreid zijn, maar het politieonderzoek hiernaar is nog niet afgerond. De betrokken zorginstellingen worden momenteel geïnformeerd. Bron: ABM Financial News

