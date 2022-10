UMG 8% hoger uit startblokken in groene AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 0,7 procent hoger naar 658,38 punten, terwijl de Midkap 0,5 procent won. Onder de hoofdaandelen won Prosus meer dan twee procent, na een koersval van ruim 17 procent op maandag. Kwartaalcijfers van uitzender Randstad kregen daarnaast met een winst van krap twee procent een positief onthaal. De resultaten waren per saldo ook beter dan verwacht. UMG was echter de grootste stijger met een koerswinst van 8 procent naar 20,43 euro. Deutsche Bank herhaalde de koopaanbeveling voor het muziekaandeel, maar verlaagde wel het koersdoel van 29,00 naar 25,00 euro. Philips bleef daarentegen in de hoek waar de klappen vallen met een verlies van 3,5 procent. In de AMX won WDP anderhalf procent. In de AScX klom Azerion meer dan twee procent. Bron: ABM Financial News

