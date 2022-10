Orange boekt meer omzet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Orange heeft in het derde kwartaal de omzet en de winst zien stijgen, dankzij sterke retaildiensten en de verkoop van apparatuur in met name Europa en Afrika. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van het Franse telecombedrijf. De omzet steeg in het derde kwartaal van 10,7 naar 10,8 miljard euro. Daarvan werd 4,5 miljard in Frankrijk geboekt, een daling van 1 procent. De EBITDA na leases steeg met 0,2 procent tot 3,6 miljard euro. Daarmee wist Orange aan de verwachtingen van analisten te voldoen. Analisten die aan de bedrijfsconsensus bijdroegen, rekenden gemiddeld op een omzet van 10,8 miljard euro met een EBITDA van net geen 3,6 miljard euro. "Wij hebben vertrouwen in een versnelling van de EBITDA na leases in het vierde kwartaal", aldus CEO Christel Heydemann in een toelichting. Voor heel dit jaar handhaafde Orange de outlook. Het bedrijf rekent op een groei van de EBITDA na leases van 2,5 tot 3 procent, en een autonome kasstroom uit de telecomactiviteiten van minstens 2,9 miljard euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.