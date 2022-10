Neutrale opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag een afwachtende opening tegemoet. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong 0,2 procent hoger.

Maandag startte de AEX de handelsweek al met een nipte winst van 0,2 procent op 653,54 punten, ondanks een koersval van Prosus met meer dan 17 procent. De techinvesteerder drukte de index met bijna een procent.

Wall Street wist maandag in aanloop naar een golf van bedrijfsresultaten het positieve sentiment van vrijdag vast te houden met een winst voor hoofdgraadmeter S&P 500 van 1,2 procent.

Vandaag nabeurs openen Microsoft en Alphabet hun boeken, en donderdag is het de beurt aan Apple en Amazon. De vier techgiganten zullen deze week naar verwachting bepalend zijn voor de richting van de S&P 500 doordat zij gezamenlijk een weging in de index van circa 20 procent hebben. Vanmiddag staan onder meer Coca-Cola, General Electric, General Motors en 3M al op de agenda.

De afgelopen jaren is het cijferseizoen beleggers vaak gunstig gezind geweest. Sommige analisten wijzen er nu op dat de koersen en daardoor waarderingen dit jaar scherp zijn gedaald, en dat de cijfers voor afleiding kunnen zorgen van de inflatie- en rentevrees.

Bij de start van het Amerikaanse cijferseizoen is de eerste indruk in ieder geval dat bedrijven het iets beter doen dan verwacht. Dat is evenwel deels te danken aan verlaagde winstramingen van analisten, die de dure dollar en andere zorgen over de groei in hun inschattingen hebben verdisconteerd.

Volgens Sam Stovall, chief investment strateeg bij CFRA, staan de winsten onder druk. “Misschien zijn beleggers blij dat het slechtste scenario niet uitkomt, maar we zien ook verlagingen in de prognoses voor 2023 doorkomen. Deze bearmarkt is nog niet afgelopen, zelfs als we op korte termijn een bearmarktrally krijgen.”

In Azië blijven de meeste hoofdindices vanochtend dichtbij huis. Alleen de beurs in Tokio noteert met ruim een procent overtuigend in het groen. In Hongkong veren de grote techaandelen wat op na paniekverkopen van maandag. De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast vanochtend vlak.

Naast de bedrijfscijfers hebben beleggers in de loop van de ochtend ook aandacht voor de Duitse Ifo-index, terwijl ’s middags het consumentenvertrouwen en de huizenprijzen in de VS op de agenda staan.

Bedrijfsnieuws

Afgelopen kwartaal steeg de omzet van uitzender Randstad op jaarbasis van 6,3 miljard naar bijna 7,1 miljard euro, een autonome stijging van 6,8 procent per werkdag. Analisten hadden vooraf gerekend op 6,9 miljard euro met een autonome stijging van 5,3 procent. De onderliggende EBITA kwam in het derde kwartaal uit op 336 miljoen euro met een marge van 4,8 procent. De analistenconsensus wees vooraf op 309 miljoen euro met een marge van 4,5 procent. Een jaar eerder boekte Randstad nog een onderliggende EBITA van 298 miljoen euro bij een marge van 4,7 procent.

Vopak onderzoekt de uitbreidingsmogelijkheden in Singapore voor de opslag van ammoniak.

Deutsche Bank verlaagde het koersdoel voor UMG van 29,00 naar 25,00 euro, maar handhaaft het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg maandag 1,2 procent tot 3.797,46 punten, de Dow Jones index won 1,3 procent op 31.499,62 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent hoger op 10.952,61 punten.