Winstdaling UBS valt mee

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft in het derde kwartaal van dit jaar minder winst geboekt, maar de winstdaling viel mee. Dit kwam dinsdag naar voren uit de kwartaalrapportage van de Zwitserse bank. CEO Ralph Hamers sprak ondanks de winstdaling van een goed resultaat, gezien de uitdagende marktomstandigheden. Zo benadrukte de topman dat klanten meer geld bij de bank onder brachten. Wel zei Hamers dat klanten bezorgd zijn over de aanhoudende hoge inflatie, de gestegen energieprijzen en de oorlog in Oekraïne, terwijl ook de coronacrisis nog altijd niet vergeten is. UBS zag de nettowinst op jaarbasis dalen van 2,3 miljard dollar naar 1,7 miljard dollar. Analisten rekenden gemiddeld op een winst van iets meer dan 1,5 miljard dollar. Het operationele resultaat in het afgelopen kwartaal kwam uit op 2,3 miljard dollar. Dit betekende een daling op jaarbasis van 19 procent. De opbrengsten kwamen uit op 8,2 miljard dollar, 10 procent minder dan de 9,1 miljard dollar in het derde kwartaal van 2021. UBS zag een heel beperkte 3 miljoen dollar aan voorzieningen vrijvallen. De CET1 kapitaalratio lag op 14,4 procent en het rendement bedroeg 15,5 procent. Na negen maanden is het rendement 17,8 procent, in lijn met de 15 tot 18 procent waarop de bank rekent. Voor de kapitaalratio rekent UBS op ongeveer 13 procent. Ook de kosten lijken onder controle met een zogeheten cost/income ratio van 71,0 procent na negen maanden. UBS streeft voor dit jaar naar 70 tot 73 procent. Bron: ABM Financial News

