Vopak onderzoekt uitbreiding in Singapore Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak onderzoekt de uitbreidingsmogelijkheden in Singapore voor de opslag van ammoniak. Dit maakte het tankopslagbedrijf dinsdagnacht bekend. Vopak ondervindt een groeiende behoefte aan opslagcapaciteit voor deze stoffen. Momenteel exploiteert het bedrijf met Vopak Banyan een capaciteit van 1,5 miljoen kubieke meter opslag voor olie, gas en chemische stoffen in de stadstaat. Een definitieve beslissing over de uitbreiding volgt nog. Het conceptuele ontwerp is af en een risicostudie is begonnen. Momenteel bezit en exploiteert Vopak al een gekoelde ammoniaktank met een capaciteit van 10.000 kubieke meter, die de petrochemische activiteiten in Singapore ondersteunt. Vopak gaf eerder al aan te willen investeren in nieuwe capaciteit met het oog op de energietransitie. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.