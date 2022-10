Europese beurzen openen zonder grote uitslagen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een verdeelde, maar weinig spectaculaire opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 11 punten voor de Duitse DAX, een plus van 16 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 1 punt voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn maandag hoger gesloten, ondanks de aanhoudende zorgen over de hoge inflatie, het agressieve verkrappende monetaire beleid van centrale banken en de daaruit voortvloeiende vrees voor een recessie.

De markt kreeg maandag een reeks inkoopmanagersindices te verwerken. De samengestelde inkoopmanagersindex voor de eurozone is in oktober sterker dan verwacht gedaald. De index daalde van 48,1 tot 47,1. De inkoopmanagersindex van de dienstensector daalde van 48,8 naar 48,2, terwijl de index voor de industrie daalde van 48,4 naar 46,6.

"De inkoopmanagersindices voor oktober leveren meer bewijs dat de eurozone in een behoorlijk diepe recessie afglijdt en dat de inflatiedruk intens blijft, zei Capital Economics. "Ondanks de scherpe daling van de economische activiteit, is de inflatiedruk niet significant afgenomen", aldus Capital Economics.

Verder bleken Chinese groeicijfers beter dan verwacht. De groei in het derde kwartaal kwam uit op 3,9 procent. Over de eerste negen maanden van 2022 ligt de groei op 3,0 procent. Beijing ambieert voor dit jaar een groei van 5,5 procent.

Maandag werd ook bekend dat Rishi Sunak Liz Truss opvolgt als nieuwe leider van de Conservatieve partij in het Verenigd Koninkrijk en daarmee is hij de nieuwe Britse premier. De Britse tienjaarsrente daalde tot 3,74 procent.

Bedrijfsnieuws

Prosus ging onderuit in Amsterdam, in navolging van het Chinese Tencent, dat de waarde van de internetinvesteerder vrijwel geheel bepaalt. Beleggers verkocht en masse aandelen van Chinese bedrijf na economische rapporten die werden uitgesteld en beter dan verwacht waren. Het aandeel daalde 17,3 procent.

Philips kwam maandag voorbeurs met de definitieve kwartaalcijfers, die na een waarschuwing eerder deze maand niet erg meer verraste. Wel kondigde Philips een omvangrijke ontslagronde van 4.000 banen aan. Volgens ING neemt de nieuwe CEO Roy Jakobs beslissende stappen. Het aandeel verloor 1,5 procent.

ASMI komt dinsdag met cijfers en won maandag 3,5 procent.

In Parijs won Michelin 5,6 procent, Engie steeg 3,9 procent en Renault daalde 1,9 procent.

In Frankfurt steeg RWE 4,2 procent, E.ON won 3,3 procent, terwijl Deutsche Bank 2,6 procent hoger noteerde. Zalando verloor 0,3 procent. Beiersdorf daalde 0,4 procent.

Euro STOXX 50 3.527,79 (+1,5%)

STOXX Europe 600 401,84 (+1,4%)

DAX 12.931,45 (+1,6%)

CAC 40 6.131,36 (+1,6%)

FTSE 100 7.013,99 (+0,6%)

SMI 10.595,53 (+1,8%)

AEX 653,54 (+0,2%)

BEL 20 3.495,19 (+1,4%)

FTSE MIB 21.982,95 (+1,9%)

IBEX 35 7.680,50 (+1,8%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vlak, na maandag hoger te zijn gesloten.

Daarmee houden de Amerikaanse aandelenmarkten de opwaartse trend van vrijdag vast, nadat voorzitter van de Fed in San Francisco, Mary Daly, zei dat het tijd is voor de Amerikaanse centrale bank om te praten over het vertragen van het tempo van de renteverhogingen.

De markt maakt zich maandag op voor een golf van bedrijfsresultaten later deze week, waaronder een aantal techgiganten.

Swissquote wees erop dat de correlatie tussen S&P 500-aandelen op het hoogste niveau is sinds juli 2020, wat 'de Big Tech-resultaten van deze week nog belangrijker maakt voor het marktsentiment, aangezien, Apple, Microsoft, Alphabet en Amazon samen staan voor 20 procent van de totale waardering van de S&P 500."

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de Chicago Fed National Activity Index in september weer in positief terrein is beland, na een aanvankelijke daling naar nul in augustus. De index bleef ongewijzigd op 0,10 in september. De nulstand van augustus werd opwaarts bijgesteld naar 0,1.

De economische activiteit in de industrie in de Verenigde Staten is in oktober licht afgenomen, terwijl de dienstensector harder kromp. De index voor de industrie daalde van 52,0 naar 49,9, terwijl de index voor de dienstensector daalde van 49,3 naar 46,6, waardoor de samengestelde index uitkwam op 47,3, tegen 49,5 een maand eerder.

Dinsdag staan in de VS op macro-economisch vlak de Case Shiller huizenprijzen en het consumentenvertrouwen geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

De Amerikaanse noteringen van Alibaba en JD.com daalden tot circa 13,0 procent. Techaandelen gingen maandag op de beurs van Hongkong al hard onderuit. De Chinese president Xi Jinping kreeg zondag een derde termijn en beleggers vrezen dat de strenge regelgeving voor onder meer techbedrijven wordt voortgezet. Ook zijn er twijfels over de groeicijfers die China met een week vertraging publiceerde.

Nio en Baidu daalden respectievelijk 15,6 procent en 12,6 procent.

"Hoewel de Chinese politiek lange tijd ondoorzichtig is geweest, draagt deze sterke consolidatie van de macht bij aan het onbehagen van beleggers. De waarderingen van aandelen, die al dicht bij een dieptepunt van 10 jaar staan, zullen waarschijnlijk onder meer druk komen te staan als internationale beleggers een hogere risicopremie eisen", zei CIO Haefele van UBS.

Tesla heeft de prijzen voor het instapmodel van zijn Model 3 en Model Y auto's met 9 procent verlaagd, na eerdere prijsverhogingen, omdat de kosten zijn gedaald, terwijl de vraag dreigt af te nemen in de grootste automarkt ter wereld. Dit meldde persbureau Reuters maandag. Het aandeel daalde circa 1,4 procent.

S&P 500 index 3.797,34 (+1,2%)

Dow Jones index 31.499,62 (+1,3%)

Nasdaq Composite 10.952,61 (+0,9%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag over de brede linie in het groen.

Nikkei 225 27.315,45 (+1,3%)

Shanghai Composite 2.999,55 (+0,7%)

Hang Seng 15.312,22 (+0,9%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 0,9877. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 0,9875 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 0,9877 op de borden.

USD/JPY Yen 148,87

EUR/USD Euro 0,9877

EUR/JPY Yen 147,03

MACRO-AGENDA:

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - Oktober (Dld)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - Augustus (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Conference Board - Oktober (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Covestro - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Novartis - Cijfers derde kwartaal (Zwi)

07:00 Orange - Cijfers derde kwartaal (Fra)

07:00 Remy Cointreau - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 SAP - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 UBS - Cijfers derde kwartaal (Zwi)

13:00 3M - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Coca-Cola - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 General Electric - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 General Motors - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Kimberly-Clark - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Sherwin Williams - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 UPS - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Alphabet - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Microsoft - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Texas Instruments - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Visa - Cijfers vierde kwartaal (VS)