Olieprijs lager gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag lager gesloten, vanwege winstenmingen na drie opeenvolgende sessies van winsten. De olieprijs steeg vorige week nadat de regering-Biden nog eens 15 miljoen vaten ruwe olie uit de Strategic Petroleum Reserve had vrijgegeven. De regering zei ook te gaan beginnen met het aanvullen van de reserves wanneer de prijzen naar 70 dollar per vat dalen, wat zou helpen een bodem te creëren, waardoor binnenlandse producenten gestimuleerd zouden moeten worden om de productie op te voeren. Uit maandag vrijgegeven cijfers bleek dat de Chinese import van ruwe olie in september met 2 procent is gedaald ten opzichte van een jaar eerder, meldde Reuters. Ondertussen kende het nationale congres van de Communistische Partij de Chinese president Xi Jinping een derde termijn van vijf jaar toe als algemeen secretaris van de partij. De bijeenkomst werd gezien als een consolidering van Xi's greep op de macht. Er werden tijdens de bijeenkomst geen veranderingen aangekondigd met betrekking tot het zero-COVID-beleid van China. De daaruit voortvloeiende maatregelen worden gezien als de reden van de dalende vraag naar ruwe olie in China. Een stijgende Amerikaanse dollar en onzekerheid over de wereldwijde vraag blijven drukken op grondstoffenprijzen, Zei marktanalist Walid Koudmani van XTB. "Vanuit technisch oogpunt schommelt de olieprijs op een zeer interessant niveau, aangezien zowel Brent als WTI belangrijke ondersteuningsniveau's testen die erin slaagden eerdere sterke neerwaartse bewegingen een halt toe te roepen, ondanks dat de prijs onder de voortschrijdende gemiddelden op langere termijn lag", aldus Koudmani. De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 0,6 procent, ofwel 0,47 dollar, lager op 84,58 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

