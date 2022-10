Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden maandag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,7 procent tot 3.778,20 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 31.377,33 punten en de Nasdaq noteerde vlak op 10.863,38 punten.

Daarmee houden de Amerikaanse aandelenmarkten de opwaartse trend van vrijdag vast, nadat voorzitter van de Fed in San Francisco, Mary Daly, zei dat het tijd is voor de Amerikaanse centrale bank om te praten over het vertragen van het tempo van de renteverhogingen.

De markt maakt zich maandag op voor een golf van bedrijfsresultaten later deze week, waaronder een aantal techgiganten.

Swissquote wees erop dat de correlatie tussen S&P 500-aandelen op het hoogste niveau is sinds juli 2020, wat 'de Big Tech-resultaten van deze week nog belangrijker maakt voor het marktsentiment, aangezien, Apple, Microsoft, Alphabet en Amazon samen staan voor 20 procent van de totale waardering van de S&P 500."

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de Chicago Fed National Activity Index in september weer in positief terrein is beland, na een aanvankelijke daling naar nul in augustus. De index bleef ongewijzigd op 0,10 in september. De nulstand van augustus werd opwaarts bijgesteld naar 0,1.

De economische activiteit in de industrie in de Verenigde Staten is in oktober licht afgenomen, terwijl de dienstensector harder kromp. De index voor de industrie daalde van 52,0 naar 49,9, terwijl de index voor de dienstensector daalde van 49,3 naar 46,6, waardoor de samengestelde index uitkwam op 47,3, tegen 49,5 een maand eerder.

De euro/dollar noteerde op 0,9873. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 0,9859 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 0,9860 op de borden.

Olie noteerde maandag tot 0,4 procent lager.

Dinsdag staan in de VS op macro-economisch vlak de Case Shiller huizenprijzen en het consumentenvertrouwen geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

De Amerikaanse noteringen van Alibaba en JD.com daalden ruim 15,0 procent. Techaandelen gingen maandag op de beurs van Hongkong al hard onderuit. De Chinese president Xi Jinping kreeg zondag een derde termijn en beleggers vrezen dat de strenge regelgeving voor onder meer techbedrijven wordt voortgezet. Ook zijn er twijfels over de groeicijfers die China met een week vertraging publiceerde.

Nio en Baidu daalden respectievelijk 17,5 procent en 14,6 procent.

"Hoewel de Chinese politiek lange tijd ondoorzichtig is geweest, draagt deze sterke consolidatie van de macht bij aan het onbehagen van beleggers. De waarderingen van aandelen, die al dicht bij een dieptepunt van 10 jaar staan, zullen waarschijnlijk onder meer druk komen te staan als internationale beleggers een hogere risicopremie eisen", zei CIO Haefele van UBS.

Tesla heeft de prijzen voor het instapmodel van zijn Model 3 en Model Y auto's met 9 procent verlaagd, na eerdere prijsverhogingen, omdat de kosten zijn gedaald, terwijl de vraag dreigt af te nemen in de grootste automarkt ter wereld. Dit meldde persbureau Reuters maandag. Het aandeel daalde 3,8 procent.