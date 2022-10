Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 1,4 procent tot 401,84 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,6 procent op 12.931,45 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,6 procent op 6.131,36 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,6 procent hoger op 7.013,99 punten. De Europese aandelenmarkten noteerden maandag hoger, ondanks de aanhoudende zorgen over de hoge inflatie, het agressieve verkrappende monetaire beleid van centrale banken en de daaruit voortvloeiende vrees voor een recessie. De markt kreeg maandag een reeks inkoopmanagersindices te verwerken. De samengestelde inkoopmanagersindex voor de eurozone is in oktober sterker dan verwacht gedaald. De index daalde van 48,1 tot 47,1. De inkoopmanagersindex van de dienstensector daalde van 48,8 naar 48,2, terwijl de index voor de industrie daalde van 48,4 naar 46,6. "De inkoopmanagersindices voor oktober leveren meer bewijs dat de eurozone in een behoorlijk diepe recessie afglijdt en dat de inflatiedruk intens blijft, zei Capital Economics. "Ondanks de scherpe daling van de economische activiteit, is de inflatiedruk niet significant afgenomen", aldus Capital Economics. Verder bleken Chinese groeicijfers beter dan verwacht. De groei in het derde kwartaal kwam uit op 3,9 procent. Over de eerste negen maanden van 2022 ligt de groei op 3,0 procent. Beijing ambieert voor dit jaar een groei van 5,5 procent. Maandag werd ook bekend dat Rishi Sunak Liz Truss opvolgt als nieuwe leider van de Conservatieve partij in het Verenigd Koninkrijk en daarmee is hij de nieuwe Britse premier. De Britse tienjaarsrente daalde tot 3,74 procent. De euro/dollar noteerde op 0,9877. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9865 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 0,9860 op de borden. Olie noteerde maandag tot 0,9 procent lager. De Europese gasprijs daalde maandag hard, met circa 13 procent tot ruim onder de 100 euro per megawattuur. De Europese reserves zijn in aanloop naar de winter goed gevuld en de temperaturen zijn vooralsnog relatief hoog. Bedrijfsnieuws Prosus ging onderuit in Amsterdam, in navolging van het Chinese Tencent, dat de waarde van de internetinvesteerder vrijwel geheel bepaalt. Beleggers verkocht en masse aandelen van Chinese bedrijf na economische rapporten die werden uitgesteld en beter dan verwacht waren. Het aandeel daalde 17,3 procent. Philips kwam maandag voorbeurs met de definitieve kwartaalcijfers, die na een waarschuwing eerder deze maand niet erg meer verraste. Wel kondigde Philips een omvangrijke ontslagronde van 4.000 banen aan. Volgens ING neemt de nieuwe CEO Roy Jakobs beslissende stappen. Het aandeel verloor 1,5 procent. ASMI komt dinsdag met cijfers en won maandag 3,5 procent. In Parijs won Michelin 5,6 procent, Engie steeg 3,9 procent en Renault daalde 1,9 procent. In Frankfurt steeg RWE 4,2 procent, E.ON won 3,3 procent, terwijl Deutsche Bank 2,6 procent hoger noteerde. Zalando verloor 0,3 procent. Beiersdorf daalde 0,4 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,6 procent hoger op 3.774,23 punten. De Dow Jones index steeg 0,9 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

