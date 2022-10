Prosus onderuit in lichtgroene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe week licht hoger begonnen, waarbij techaandelen maandag onder druk stonden, maar de halfgeleiders aan deze teneur wisten te ontsnappen. Bij een slotstand van 653,54 punten steeg de AEX 0,2 procent.

De markten zijn volatiel, volgens CIO Mark Haefele van UBS. De VIX index steeg maandag tot boven de 30 punten.

Prosus stond flink onder druk. Techaandelen op de beurs van Hongkong gingen maandag hard onderuit, uit vrees dat Beijing zal vasthouden aan de strenge houding voor techbedrijven. Tencent, de belangrijkste deelneming van Prosus, verloor ruim 11 procent.

Beleggers konden reageren op een groeicijfer uit China en inkoopmanagersindexen uit de eurozone en de VS.

De Chinese economie groeide afgelopen kwartaal met 3,9 procent, waarmee de groei dit jaar vooralsnog uitkomt op 3,0 procent. De cijfers waren vorige week al verwacht, maar werden vermoedelijk uitgesteld om het vijfjaarlijkse congres van de Communistische partij niet te overschaduwen. De groei ligt ruim onder de circa 5,5 procent waar Beijing officieel op rekent.

"De vastgoedcrisis, de afnemende vraag en de dalende consumptie zijn uitdagingen voor de in functie bevestigde secretaris-generaal van de Communistische Partij, Xi Jinping", aldus marktstrateeg Salah Bouhmidi van IG Nederland.

De inkoopmanagerscijfers voor de eurozone wezen op een toenemende krimp in oktober in de industrie en dienstensector. Econoom Chris Williamson van S&P verwacht dat de economie van de muntunie in het vierde kwartaal zal krimpen.

De economische activiteit in de industrie in de Verenigde Staten is in oktober licht afgenomen, terwijl de dienstensector harder kromp.

"De economische neergang in de VS won aan momentum in oktober, terwijl het vertrouwen in de vooruitzichten ook sterk is verslechterd", aldus Williamson.

Maandag werd ook bekend dat Rishi Sunak Liz Truss opvolgt als nieuwe leider van de Conservatieve partij in het Verenigd Koninkrijk en daarmee is hij de nieuwe Britse premier.

Later deze week verschuift de aandacht naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank en kwartaalcijfers van techreuzen Apple, Alphabet, Amazon en Microsoft.

De euro/dollar handelde richting het slot op 0,9877 en de Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 4,28 procent. Olie werd bijna een procent duurder.

De Europese gasprijs daalde maandag hard, met circa 13 procent tot ruim onder de 100 euro per megawattuur. De Europese reserves zijn in aanloop naar de winter goed gevuld en de temperaturen zijn vooralsnog relatief hoog.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX was Aegon met een koerswinst van meer dan 4 procent, terwijl ASML precies 4 procent won en ASMI, dat morgen de boeken opent, 3,5 procent steeg.

Philips kwam maandag met definitieve kwartaalcijfers, die na een waarschuwing eerder deze maand weinig verrassingen bevatten. Wel kondigde Philips een omvangrijke ontslagronde van 4.000 banen aan. Volgens ING neemt de nieuwe CEO Roy Jakobs beslissende stappen. Het aandeel verloor 1,5 procent.

Just Eat Takeaway daalde ook 1,5 procent en hekkensluiter Prosus leverde ruim 17 procent in.

In de AMX wonnen koplopers Aalberts en Arcadis bijna 3 procent, net als Flow Traders, dat profiteerde van een hoge marktvolatiliteit.

PostNL en Inpost verloren 2,5 tot bijna 3 procent en Vopak daalde ruim 3 procent. Morgan Stanley verlaagde het koersdoel voor Vopak.

Bij de smallcaps ging Avantium aan de leiding met een koerswinst van meer dan 4 procent. Vastned daalde 1,5 procent.

Wall Street

Rond het Europese slot noteerden de Amerikaanse beurzen tot een procent hoger.