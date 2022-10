Rishi Sunak wordt nieuwe Britse premier Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Rishi Sunak wordt de nieuwe leider van de Conservatieve partij in het Verenigd Koninkrijk en daarmee ook de nieuwe Britse premier. Dit werd maandagmiddag bekend. De voormalig minister van financiën volgt Liz Truss op, die vorige week aftrad na slechts 44 dagen premierschap. Sunak was de enige overgebleven kandidaat om Truss op te volgen, nadat zijn enige rivaal, voormalig minister van defensie Penny Mordaunt, zich terugtrok en aangaf Sunak te zullen steunen. Het Britse pond daalde na de bekendmaking licht ten opzichte van de dollar, tot 1,1292, terwijl de tienjaarsrente in het VK zakte tot 3,82 procent. Bron: ABM Financial News

