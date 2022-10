Hogere winst Alphabet verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Alphabet heeft in het derde kwartaal van 2022 vermoedelijk een hogere winst behaald dan in de drie maanden ervoor, maar ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder lijkt de winst lager uit te gaan vallen.

"Nu de aandelen van Alphabet op het laagste niveau in 18 maanden staan, is er een toenemende bezorgdheid dat de mondiale vertraging zal leiden tot een daling van de advertentie-inkomsten", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, die verder wijst op de aangepaste privacyregels van Apple, die vorig jaar werden gewijzigd en de advertentie-inkomsten van socialemediabedrijven negatief hebben beïnvloed.

Zo rapporteerde Snap vorige week nog een stevig verlies in het derde kwartaal, onder meer als gevolg van de uitdagende advertentiemarkt.

Toch vielen de cijfers over het tweede kwartaal van Google-moeder Alphabet mee, aldus Hewson, waarbij de omzet met 69,7 miljard dollar maar net onder verwachting was en de opbrengsten uit advertenties uitkwamen op 56,3 miljard dollar, wat in lijn was met de analistenconsensus.

"Als marktleider zou een grote misser zorgwekkend zijn geweest, dus het feit dat de cijfers standhielden, was bemoedigend. Dit weerhield de aandelen er echter niet van om de afgelopen weken te dalen", aldus Hewson.

De marktconsensus rekent op een winst per aandeel van 1,26 dollar, tegenover 1,21 dollar in het tweede kwartaal van 2022. In het derde kwartaal van 2021 kwam de winst per aandeel uit op 27,99 dollar, maar Alphabet voerde in juli dit jaar een 20 voor 1-aandelensplitsing door. Omgerekend zou dit in het derde kwartaal vorig jaar een winst zijn geweest van circa 1,40 dollar.

Alphabet opent dinsdag nabeurs de boeken.