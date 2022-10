Verwachting: Microsoft houdt last van sterke dollar en zwakke PC-markt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Microsoft

(ABM FN-Dow Jones) Microsoft heeft in het eerste kwartaal vermoedelijk een hogere winst behaald, maar hield daarbij wel last van vertragingen op de PC-markt en een nog sterkere dollar. "Sinds het vierde kwartaal is de dollar nog sterker geworden, dus dat zal een aanhoudende impact hebben gehad" op de cijfers in het eerste kwartaal van het lopende boekjaar, denkt marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Uit recente data van onderzoeksfirma's Gartner en International Data Group blijkt dat de PC-verkopen in het afgelopen kwartaal met dubbele cijfers zijn afgenomen. In het vierde kwartaal steeg de omzet van Microsoft nog wel met 12 procent naar een record van 51,9 miljard dollar. Dit was echter onder de marktverwachting, net als de winst per aandeel van 2,17 dollar. Bij het cloudsegment Azure was sprake van een omzetstijging van 20 procent, terwijl de PC en gaming-tak teleurstelde. Voor het eerste kwartaal rekent de markt op een winst per aandeel van 2,31 dollar exclusief bijzondere posten, tegenover 2,27 dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet wordt door analisten geraadpleegd door FactSet ingeschat op 49,7 miljard dollar, wat een stijging van bijna 10 procent zou betekenen op jaarbasis. Microsoft heeft voor het eerste kwartaal zelf een omzetverwachting uitgesproken van 49,25 tot 50,25 miljard dollar. "Een omzetstijging van 10 procent zou niet bepaald een vertraging zijn, maar het is wel duidelijk lager ten opzichte van het vierde kwartaal", aldus Hewson. Belangrijk wordt vooral de outlook voor het lopende tweede kwartaal. Analisten rekenen dan op een omzet van 56,19 miljard dollar en een winst per aandeel van 2,56 dollar. Microsoft opent dinsdag nabeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.