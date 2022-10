Wall Street richting groene opening Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een groene opening tegemoet. In aanloop naar de openingsbel noteren de futures op de S&P 500 zo'n 0,6 procent in het groen. Eerder op de middag leek Wall Street nog op weg naar een vlakke tot lichtrode opening. Voor het weekend sloten de indexen in New York met mooie plussen en putten beleggers hoop uit de woorden van Mary Daly, voorzitter van de Federal Reserve Bank in San Francisco, die vindt dat de Amerikaanse centrale bank het tempo van de renteverhogingen moet gaan vertragen. De markten zijn echter volatiel, ziet ook CIO Mark Haefele van UBS. "Verbeteringen op het vlak van inflatie, de arbeidsmarkt, economische veerkracht en genuanceerde uitspraken van de Fed kunnen voor een marktherstel zorgen." Deze week gaat ook het kwartaalcijferseizoen verder, met onder meer Coca-Cola, General Electric, Alphabet, Microsoft, Texas Instruments, Boeing, Meta, Caterpillar, Amazon, Intel, Apple, Exxon Mobil en Chevron die de boeken openen in de VS. "Beleggers en handelaren dachten dat ze tijdens dit cijferseizoen veel onheilspellende voorspellingen van bedrijven zouden horen, zoals de impact van de mogelijke recessie, lagere consumentenbestedingen en de kracht van de Amerikaanse dollar die hun marges drukken", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Tot dusver hebben de kwartaalcijfers de Amerikaanse aandelenmarkt echter geholpen om winsten te behalen, volgens de marktkenner, die de resultaten van Apple en Amazon later deze week het meest interessant vindt. De Chicago Fed index toonde vanmiddag een stabiel niveau van +0,10 in september, nadat een nulstand in augustus opwaarts werd bijgesteld. Op macro-economisch vlak is er later vanmiddag nog aandacht voor de ontwikkeling van de Amerikaanse industrie en dienstensector in de maand oktober. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert maandagmiddag op 4,196 procent en de euro/dollar handelt op 0,9839. WTI-olie is zo'n 1,5 procent goedkoper per vat en kost 83,67 dollar. Bedrijfsnieuws De Amerikaanse noteringen van Alibaba en JD.com noteren voorbeurs 12 tot 14 procent in het rood. Techaandelen gingen maandag op de beurs van Hongkong al hard onderuit. De Chinese president Xi Jinping kreeg zondag een derde termijn en beleggers vrezen dat de strenge regelgeving voor onder meer techbedrijven wordt voortgezet. Ook zijn er twijfels over de groeicijfers die China met een week vertraging publiceerde. Nio en Baidu leverden in de voorbeurshandel 10 tot 12 procent in. "Hoewel de Chinese politiek lange tijd ondoorzichtig is geweest, draagt deze sterke consolidatie van de macht bij aan het onbehagen van beleggers. De waarderingen van aandelen, die al dicht bij een dieptepunt van 10 jaar staan, zullen waarschijnlijk onder meer druk komen te staan als internationale beleggers een hogere risicopremie eisen", zei CIO Haefele van UBS. Tesla heeft de prijzen voor het instapmodel van zijn Model 3 en Model Y auto's met 9 procent verlaagd, na eerdere prijsverhogingen, omdat de kosten zijn gedaald, terwijl de vraag dreigt af te nemen in de grootste automarkt ter wereld. Dit meldde persbureau Reuters maandag. Het aandeel verliest in de voorbeurshandel zo'n 3 procent terrein. Slotstanden De S&P 500 index sloot vrijdag 2,4 procent hoger op 3.752,75 punten, de Dow Jones index won 2,5 procent op 31.082,56 punten en de Nasdaq sloot 2,3 procent hoger op 10.859,72 punten. Bron: ABM Financial News

