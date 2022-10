Beursblik: Chinese consument kijkt kat uit de boom

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese groeicijfers die maandag werden gepubliceerd, waren sterker dan verwacht, dankzij een sterk herstel van de productie, na een krimpkwartaal, maar wijzen ook op aanhoudend zwakke vraag van de Chinese consument. Dat bleek uit een rapport van ABN AMRO.

De bank verlaagde zijn ramingen voor de Chinese economische groei van 3,7 naar 3,5 procent in 2022 en van 5,6 naar 5,2 procent volgend jaar.

Het Chinese bruto binnenlands product groeide met 3,9 procent op jaarbasis in het derde kwartaal. De markt had gerekend op 3,3 procent en ABN AMRO op 3,6 procent.

Ten opzichte van het tweede kwartaal was de groei toevallig ook 3,9 procent, na een krimp met 2,7 procent in het tweede kwartaal. Dit herstel is geen verrassing, meent econoom Arjen van Dijkhuizen van ABN AMRO, na de coronalockdowns in Shanghai, Beijing en Shenzen.

Met name de industriële productie in september was sterker dan voorzien, met een groei van 6,3 procent op jaarbasis, tegen 4,2 procent in augustus. Economen rekenden op 4,8 procent.

De detailhandelsverkopen vertraagden echter tot 2,5 procent groei op jaarbasis in september, waar de consensus rekende op 3,0 procent, na de 5,4 procent groei in augustus. De pandemie blijft de consumptie drukken, concludeerde ABN AMRO. De analisten merken op dat de exportvraag verder vertraagt, samen met de afkoelende mondiale vraag, maar wijzen erop dat de importgroei nog veel zwakker is, en de binnenlandse vraag weerspiegelt.

De negatieve marktbeweging maandag, ondanks de overwegend meevallende cijfers, wijst erop dat beleggers de uitkomst van het vijfjaarlijkse congres van de Communistische partij niet als onverdeeld gunstig beoordeelden. Leider Xi Jinping bevestigde zijn macht en lijkt die macht steeds meer naar zich toe te trekken.