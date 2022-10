Beursblik: Shell lijkt winst ruimschoots te verdubbelen

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft in het derde kwartaal van 2022 vermoedelijk meer winst geboekt dan een jaar eerder, hoewel op kwartaalbasis wel sprake is geweest van een terugval. Dit verwachten analisten in aanloop naar de kwartaalcijfers van de energiereus.

Eerder deze maand waarschuwde Shell al voor teruglopende raffinagemarges.

Volgens Shell liepen de raffinagemarges vermoedelijk terug van 28 dollar per vat in het tweede kwartaal naar 15 dollar per vat in het derde kwartaal. Dat heeft een negatieve impact op de aangepaste winst gehad van 1,0 tot 1,4 miljard dollar, voorziet de energiereus.

Volgens de analisten van het Zwitserse UBS is het zwakkere kwartaal met name te wijten aan de prestaties bij de divisie Integrated Gas, waar de handelsactiviteiten lager waren dan in het voorgaande kwartaal als gevolg van seizoensinvloeden en de marktvolatiliteit.

Daarnaast worden de resultaten gedrukt door zwakker dan verwachte resultaten bij Downstream, onder andere vanwege lagere raffinagemarges.

"De onderliggende activiteiten blijven erg sterk en Shell is in een goede positie ten opzichte van andere oliereuzen, in het licht van de blootstelling aan gas en kostenbeheer", merkte ING na deze waarschuwing op. De bank handhaafde het koopadvies voor het aandeel Shell.

Consensus

Voor het afgelopen kwartaal rekenen analisten die bijdroegen aan de consensus samengesteld door Vara Research op een aangepaste winst van 9,0 miljard dollar. In het derde kwartaal van 2021 boekte de energiereus een winst van 4,1 miljard dollar en in het tweede kwartaal van dit jaar was dit 11,5 miljard dollar.

De gemiddelde analistenverwachting is dat bij de tak Integrated Gas de winst afgelopen kwartaal min of meer verdubbelde op jaarbasis van 1,8 tot 3,7 miljard dollar. Voor de divisie Upstream wordt een winst voorzien van 4,2 miljard dollar. Dat was een jaar eerder 1,7 miljard dollar.

Chemicals & Products was waarschijnlijk goed voor een winst van 0,8 miljard dollar, van minder dan een half miljard dollar een jaar geleden. En de tak Renewables ging van een klein verlies van 171 miljoen dollar naar een winst van 113 miljoen dollar.

De operationele vrije kasstroom van Shell wordt door de analisten geschat op 14,0 miljard dollar. Dat was vorig jaar in hetzelfde kwartaal 16,0 miljard dollar. Exclusief werkkapitaal daalde de vrije kasstroom volgens de analisten van 17,5 naar 16,5 miljard dollar.

Shell opent donderdag voorbeurs de boeken. Het aandeel daalde maandag een half procent tot 26,69 euro.