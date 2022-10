Beursblik: Morgan Stanley verlaagt koersdoel Vopak Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft het koersdoel voor Vopak verlaagd van 30,00 naar 24,60 euro, en handhaaft het advies op Gelijkgewogen, in aanloop naar de derdekwartaalcijfers op 11 november. De analisten nemen de nieuwste verwachtingen voor economische groei, olieprijzen en inflatie op in hun verwachtingen voor het derde kwartaal, evenals de kostenverwachting die Vopak zelf afgaf bij de halfjaarcijfers. Het aandeel Vopak staat nu op het laagste niveau sinds 2009, en de koerswinstverhouding van 7,1 keer het EBITDA-resultaat ligt ruim onder de laagste waarderingen in het verleden. De sterke 'backwardation' van de oliemarkt, tegenwind in de chemie-industrie en inflatiezorgen zijn volgens de zakenbank debet aan deze zeer lage waardering. Het verschil tussen olieprijzen voor directe levering en die voor over een halfjaar is 7,50 dollar voor Brent-olie en lag in de afgelopen tien jaar maar 4 procent van de tijd even hoog of hoger. Zulke hoge 'backwardation' biedt een uitdagend klimaat voor tankopslagbedrijven, aldus Morgan Stanley. Bron: ABM Financial News

