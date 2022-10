Beursblik: recordorderinstroom ASMI hield vermoedelijk niet aan

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft in het derde kwartaal vermoedelijk goed gepresteerd en ondanks dat de orderinstroom wel is teruggevallen, blijft die van een hoog niveau. Dit verwachten analisten in aanloop naar de cijfers van de halfgeleiderspecialist op dinsdag.

Voor het derde kwartaal rekent ASMI zelf op een omzet van 570 tot 600 miljoen euro, nadat in het tweede kwartaal een omzet werd behaald van 560 miljoen euro en een orderinstroom van 943 miljoen werd gerealiseerd, een record. In de eerste drie maanden van dit jaar lag dit aantal op 706 miljoen euro.

"Gruwelijk sterk", zei analist Michael Roeg van Degroof Petercam over de orderinstroom in het tweede kwartaal. "Dat zal vast lager zijn geweest in het derde kwartaal, maar nog altijd sterk."

Volgens het bedrijf lossen de problemen in de aanvoerketen zich op, maar wel in een lager tempo dan voorzien, zo zei ASMI bij de halfjaarcijfers.

Verder verwacht ASMI nog altijd dat de omzet in de tweede jaarhelft hoger zal liggen dan in de eerste zes maanden, waarbij het vierde kwartaal beter zal zijn dan het derde.

De markt voor wafer fab-apparatuur zal dit jaar met 15 tot 20 procent groeien, waarbij de kans groot is dat de groei aan de onderkant van deze bandbreedte uitkomt. ASMI denkt harder dan de markt te kunnen groeien.

De outlook die ASMI voor het vierde kwartaal zal afgegeven, kan wel eens een teleurstelling worden, waarschuwde Credit Suisse.

De Zwitserse bank voorzag dit ook bij BE Semiconductor Industries, waar de outlook volgens Degroof Petercam inderdaad lager dan verwacht was. "De halfgeleidersector koelt af", aldus Degroof.

Halfgeleideraandelen hebben volgens Credit Suisse echter de neiging toekomstige consensusverlagingen al vooraf in te prijzen. "Een scherpe terugval is al ingeprijsd", aldus de bank. De bodem wordt verwacht in de laatste maanden van dit jaar, of begin volgend jaar.

Het aandeel Besi won afgelopen week meer dan 16 procent.

Lange termijn

In 2025 wil ASMI een omzet realiseren van 2,8 miljard tot 3,4 miljard euro, wat neerkomt op een samengestelde jaarlijkse groei van 16 tot 21 procent in de komende jaren.

Verder voorziet ASMI tussen 2021 en 2025 een brutomarge van 46 tot 50 procent en een operationele marge van 26 tot 31 procent.

Goldman Sachs verwacht veel van de technologieën ALD en Epitaxy, waarin ASMI "zeer goed gepositioneerd" is. In ALD heeft het Nederlandse bedrijf een marktaandeel van 55 procent. In Epitaxy is ASMI na AMAT de grootste speler met een marktaandeel van 15 procent. "En de doelstelling [van ASMI] is om dit te verdubbelen", voegde Goldman toe.

ASMI zal dan ook profiteren van de stijgende vraag naar beide technologieën, aldus Goldman, in de zoektocht naar steeds kleinere nodes.

"ALD is de enige manier om over te schakelen op 2 nanometer en kleiner", meent Bank of America.

Wel zal ASMI in 2023 last ondervinden van relatief zwakke investeringen in de geheugenmarkt, denkt Berenberg. Voordeel is dat ASMI minder dan de bredere sector is blootgesteld aan de geheugenmarkt. "En de adoptie van ALD-apparatuur zet door in de komende jaren."