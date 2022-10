Europese beurzen staan hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag rond het middaguur hoger, na een wisselvallige ochtendhandel met een zwakke inkoopmanagersindex voor de eurozone. De brede STOXX Europe 600 index steeg 1,1 procent tot 400,66 punten, de Duitse DAX stond 1,0 op 12.853 punten en de Franse CAC 40 steeg 1,1 procent tot 6.104 punten. De Brise FTSE100 stond 0,4 procent hoger op 6.971 punten.



De inkoopmanagersindex voor de eurozone van S&P Global daalde in oktober sterker dan verwacht, van 48,1 tot 47,1, waar een niveau van 47,6 was voorzien. Vooral de industrie deed een flinke stap terug, onder invloed van de hoge prijzen van energie en grondstoffen. De Europese beurzen daalden vrijdag, na een volatiele sessie, op vrees dat agressieve renteverhogingen door de Federal Reserve en andere grote centrale banken om de inflatie in te dammen, een economische vertraging zullen veroorzaken. Vanmiddag volgen nog Amerikaanse cijfers van de Chicago Fed en een nationale inkoopmanagersindex voor oktober. De olieprijs daalde. Een december future West Texas Intermediate daalde 1,5 procent tot 83,77 dollar en Brent-olie wers 1,3 procent goedkoper op 90,13 dollar.



De euro/dollar noteerde op 0,9825. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 0,9863 op de borden. Er was veel beweging op de valutamarkt. De euro daalde op de zwakke inkoopmanagersindex, terwijl het Britse pond herstelde nu niet Boris Johnson maar Rishi Sunak de opvolger van Liz Truss lijkt te worden. Omdat Sunak vooraf al had voorspeld dat het rampzalige economische experiment van Truss op sprookjes berustte, loopt nu de 'moron risk premium' uit de Britse markt, volgens marktanalist Stefan Koopman. Bedrijfsnieuws



Er was niet veel bedrijfsnieuws. Spaanse banken wonnen terrein, evenals makers van luxe-artikelen zoals EssilorLuxottica en L'Oreal. Prosus ging onderuit in Amsterdam, in navolging van het Chinese Tencent, dat de waarde van de internetinvesteerder vrijwel geheel bepaalt. Beleggers verkocht en masse aandelen van Chinese bedrijf na economische rapporten die werden uitgesteld en beter dan verwacht waren, Het aandeel Prosus daalde 12 procent. Philips kwam voorbeurs met de definitieve kwartaalcijfers, die na een waarschuwing eerder deze maand niet erg meer verraste. Wel kondigde Philips een omvangrijke ontslagronde van 4.000 banen aan. Volgens ING neemt de nieuwe CEO Roy Jakobs beslissende stappen. Het aandeel daalt nog eens 3,0 procent. ASMI komt dinsdag met cijfers en won maandag 5 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan maandag een vlakke opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,2 procent in het groen. Wall Street sloot vrijdag fors hoger. De toonaangevende S&P 500 index steeg 2,4 procent tot 3.752,75 punten, de Dow Jones index won 2,5 procent op 31.082,56 punten en de Nasdaq sloot 2,3 procent hoger op 10.859,72 punten. Bron: ABM Financial News

